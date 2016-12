Laube brennt völlig nieder Die Feuerwehr ist zum Kleingartenverein Sophienaue ausgerückt. Dort konnte sie noch Schlimmeres verhindern.

Die brennende Laube. © Danilo Dittrich

Die Holzlaube inklusive Vordach und Anbau steht in Flammen. Die dazugehörige Parzelle befindet sich im Kleingartenverein Sophienaue in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Görlitz. Die Feuerwehr ist heute Abend vor Ort geeilt. Sie hätten den Brand inzwischen im Griff, sagt der Vorstandsvorsitzende Joachim Kegel, der über eine in Nähe wohnende Bekannte von dem Vorfall erfahren hat. Der 72-Jährige zeigt sich schockiert. „Etwas Schlimmeres gibt es für einen Laubenpieper nicht.“ Die Besitzer – eine Lebensgemeinschaft – hätten das Häuschen erst in den vergangenen zwei Jahren vom Feinsten saniert, die gesamte Freizeit reingesteckt, berichtet Kegel. Einer von ihnen sei heute Abend kurz da gewesen und nun völlig fertig mit den Nerven.

Andererseits ist der Vorsitzende froh, dass sich das Feuer durch den schnellen Einsatz der Kameraden nicht auf benachbarte Lauben ausbreiten konnte, schließlich stehen diese dicht beieinander und sind fast alle aus Holz. Nur eine weitere ist noch leicht in Mitleidenschaft gezogen. „Aber der Schaden lässt sich reparieren“, so Kegel.

Nicht so bei der betroffenen Laube. Der 72-Jährige spricht von einem Totalschaden, der in die Tausende geht. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Wie es weitergeht, kann der Vorsitzende nicht sagen. Zumindest können die Besitzer auf die Unterstützung der anderen Laubenpieper zählen. „Im Verein hilft man sich gegenseitig“, sagt Kegel.

Am Dienstag kommt ein Brandursachenermittler vor Ort.

