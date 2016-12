Laube brennt in Bautzen Dichter Rauch stieg am Mittwochmorgen aus einer Kleingartenanlage auf. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert.

Feuerwehreinsatz am Mittwoch in einem Kleingarten an der Dresdener Straße in Bautzen. © Jens Kaczmarek

Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwochmorgen an die Dresdener Straße in Bautzen aus. In einer Kleingartenanlage stieg dichter Rauch auf. Hier brannte eine Laube. Die Kameraden der Bautzener Berufsfeuerwehr sowie der Wehren Bautzen-Mitte, Niederkaina, Stiebitz, Kleinwelka und Salzenforst konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartenhäuser verhindert. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird nach Informationen der Polizei ein Brandursachen-Ermittler eingesetzt. Den letzten Laubenbrand hatte es Ende November in Bautzen gegeben. Betroffen war seinerzeit eine Gartensparte an der Muskauer Straße. (szo)

