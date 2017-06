Laube brennt aus Nicht mehr retten konnten Feuerwehrleute ein Gartenhaus in Bautzen. Für den Besitzer war das zu viel.

Eine Laube ist am Sonnabend in der Bautzener Dieselstraße ausgebrannt. © LausitzNews.de/Jens Kaczmarek

Zu einem brennenden Gartenhaus ist am Sonnabend, gegen 22.30 Uhr, die Feuerwehr in die Bautzener Dieselstraße gerufen worden. Das Feuer hatte sich bereits sehr weit ausgebreitet, Flammen schlugen aus dem kompletten Wochenendhaus. Obwohl die Kameraden recht schnell eintrafen, konnte nichts mehr gerettet werden. Der Besitzer kam kurze Zeit später zu seiner Laube. Beim Anblick des Brandes erlitt er einen Krampfanfall und musste von Rettungsdienst und Notarzt behandelt werden. Er wurde wenig später in Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schon vor wenigen Wochen hatte es an dieser Stelle gebrannt. Damals erlosch das Feuer, bevor die Feuerwehr kam. Genau wie dieses Mal musste der Laubenbewohner durch den Rettungsdienst behandelt werden. (szo)

