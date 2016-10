Laubcontainer rollen an An drei Stellen können Anwohner von Parks und Grünanlagen alte Blätter entsorgen. Aber bitte nur die!

Wohin mit dem vielen Laub? © dpa

Der Herbst lässt die Blätter wirbeln. Die Stadt Kamenz bietet aus diesem Grund auch in diesem Jahr den Service der Laubentsorgung. Die Container werden am 27. Oktober am Lessingplatz, Tuchmacherteich sowie an der Schillerpromenade aufgebaut. Sie sind zur Entlastung der Anwohner von städtischen Parkanlagen gedacht. Weil die nämlich vom Laubabfall in ganz anderer Weise betroffen sind als andere Einwohner. „Wir bitten die Bürger, in diese Container ausschließlich Laub zu entsorgen“, so die Stadtverwaltung. Die Erfahrung der letzten Jahre lehrt leider, dass dies nicht immer beachtet wird und viele Mitbürger ihre kompletten Gartenabfälle ankarren. Dafür sind die Container allerdings nicht gedacht. Das gesammelte Laub wird übrigens auf einen Sammelplatz der Kommunalen Dienste Kamenz gebracht, wo es kompostiert und später als Kompost den städtischen Anlagen oder Rabatten wieder zugeführt wird.

