Laubaktion im Stadthallengarten Mitglieder des Stadthallen-Fördervereins und Helfer haben das Gelände in Görlitz auf Vordermann gebracht. Im Mai startet dort die Saison.

SPD-Stadträtin Renate Schwarze war einer der rund 50 Helfer an der Stadthalle. © H. Schlegel

Trotz widriger Wetterumstände befreiten die Mitglieder des Stadthallen-Fördervereins und viele Helfer den Stadthallengarten am Sonnabend von einer dicken Laubschicht. Auch Gehwege wurden gereinigt und repariert. Sträucher hatte der Verein schon im März beseitigt. „Wir danken allen Helfern und Unterstützern wie dem Hausmeisterservice Böhmer“, erklärte Vereinsvorsitzender Thomas Leder anschließend. Die Saison im Garten startet mit einem deutsch-polnischen Kinderfest am 20. Mai. Auch das Sommertheater wird wieder in dieser Anlage stattfinden. (SZ)

