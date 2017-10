Laub muss in die Biotonne

Das Laub gehört in die Biotonne. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Stadt Radebeul weist darauf hin, dass Grünschnitt und Laub nicht verbrannt werden darf. „Da jedes Feuer mit einer Rauchentwicklung einhergeht, sollte im Sinne eines guten Nachbarschaftsverhältnisses auf das Verbrennen von Pflanzenabfällen verzichtet werden“, teilt Monika Michael vom Ordnungsamt mit.

Stattdessen sollte das Grünzeug in der Biotonne entsorgt werden, die kostenlos vom Zweckverband Oberes Elbtal (ZAOE) geleert wird. Ein Großteil der Bevölkerung nutze dieses Angebot bereits, so Michael. Außerdem können Pflanzenabfälle auch auf den Wertstoffhöfen des ZAOE abgegeben werden. Zusätzlich wird Grünschnitt am 21. Oktober und am 18. November jeweils von 8 bis 12 Uhr ganz am Ende der Wilhelm-Eichler-Straße hinter dem ehemaligen Sportplatz für 3 Euro abgeholt.

Das Verbrennverbot gilt auch für Gärtner in einer Kleingartenanlage. Sie sind verpflichtet, pflanzliche Abfälle aus dem Garten selbst zu kompostieren und als organische Substanz dem Boden wieder zuzuführen. Wer trotzdem Grünschnitt verfeuert, muss mit einer Anzeige des Kreisumweltamtes rechnen. (SZ/nis)

zur Startseite