Laternen in Bernstadt auf Prüfstand Behalten oder abgeben? In Bernstadt wird über eine mögliche Privatisierung der Stadtbeleuchtung diskutiert.

Der Großteil der Bernstädter Straßenbeleuchtung ist zwar bereits neu, in den umliegenden Ortsteilen aber sieht die Situation anders aus. Wie man die Straßenbeleuchtung auch dort modernisieren könnte, war Thema im vergangenen Stadtrat. Weil Leuchtmittel für Quecksilber- und Natriumdampflampen nicht mehr produziert werden, müsse sich die Stadt früher oder später mit dem Thema beschäftigen, erklärte Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste). Eine der Fragen, die in der Diskussion aufkamen: Soll die Stadt selbst diese Aufgabe in die Hand nehmen oder Modernisierung und Betriebsführung künftig an einen externen Anbieter abgeben?

Mit einem Drittanbieter, so erklärte Weise, würde die Stadt eine Art langfristigen Dienstleistungsvertrag abschließen, in dem das externe Unternehmen Stück für Stück die Modernisierung umsetzt und das System betreut. Die Stadt würde dafür jährlich einen Festbetrag zahlen. Der Vorteil: mehr Sicherheit und Planbarkeit bei den Ausgaben. Und die Modernisierung läge nicht mehr direkt auf dem Tisch der Stadt.

Stadtrat Erik Marschke (Freie Wählergemeinschaft) sieht das anders: Die Straßenbeleuchtung auszugliedern, hieße auch, städtisches Vermögen wegzugeben. „Ich frage mich, ob das so sinnvoll ist.“ Die Anlagen würde die Stadt nach Ablauf der Vertragszeit zurückerhalten, erklärte Weise. Stadtrat Stefan Gläsel (CDU) plädierte dafür, den Vorschlag erst mal „gegen das Licht zu halten“ und abzuwägen.

Ein Beschluss wurde am Ende nicht gefasst. Bürgermeister Weise ging es in der Diskussion zunächst darum, Meinungen der Stadträte einzuholen. Vor einer Entscheidung seien noch viele Fragen zu klären, so zu Konditionen und Kosten. Zu prüfen wäre auch, wie der derzeitige Bestand aussieht und welche Änderungen in Zukunft nötig und sinnvoll wären. (SZ/sdn)

