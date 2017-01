Laternen ausgefallen Gleich mehrere Straßen in Niesky sind derzeit am Abend teils ohne Licht. Die Ursache ist noch ungeklärt.

Nieskys Straßenbeleuchtung ist in letzter Zeit oft ausgefallen. © André Schulze

Wegen technischer Probleme sind in Niesky zuletzt große Teile der Straßenbeleuchtung ausgefallen. Betroffen sollen unter anderem Abschnitte in der Rothenburger und der Ödernitzer Straße sein. Was die Ursache für das Problem ist, konnte Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann am Montagabend im Technischen Ausschuss noch nicht sagen. Der Nieskyer Bauhof um Leiter Hubertus Noll habe das Thema aber auf dem Tisch und arbeite an einer Lösung.

Niesky hat in den vergangenen Jahren weite Teile seiner Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und spart so trotz steigender Strompreise Geld. Viele Laternen werden zudem ab 23 Uhr aus- und erst in den frühen Morgenstunden wieder angeschaltet. Dauerhaft aktiv sind nur wichtige Beleuchtungspunkte neben Kreuzungen, Einmündungen oder Noteinrichtungen wie der Feuerwehr und dem Krankenhaus. In der Vergangenheit haben Bürger immer wieder mehr Laternen für Niesky gefordert, die auch während der Nacht leuchten. Vielen Stadträten erschien das angesichts der hohen Kosten und den oft menschenleeren Straßen jedoch unverhältnismäßig.

