Laterne, Laterne Bis November sollen in Riesa an 35 Straßen insgesamt 174 Lampen aus der Zeit von 1965 bis 1989 ersetzt werden.

Zahlreiche Straßenlaternen aus DDR-Produktion leuchten noch in Riesa, so wie hier in Canitz. © Matthias Seifert Zahlreiche Straßenlaternen aus DDR-Produktion leuchten noch in Riesa, so wie hier in Canitz.

Die neuen LED-Leuchten verbrauchen bis zu 70 Prozent weniger Strom.

Kreisrunde Metallhaube, geriffelte Glasverkleidung, grauer Betonmast: Zahllose Straßenlaternen aus DDR-Produktion leuchten noch in Riesa, so wie hier in Canitz. Allerdings erfüllen sie laut Stadt in Teilabschnitten nicht mehr die aktuellen Norm-Anforderungen zur „Beleuchtungsgüte“. Deshalb sollen bis November an 35 Straßen insgesamt 174 Lampen aus der Zeit von 1965 bis 1989 ersetzt werden. Das Modell „RSL 1“ – die Abkürzung steht wohl für „Rostocker Stadtleuchte“ oder „Rundscheibenleuchte“ – wird dabei durch LED-Leuchten ersetzt, die 70 Prozent weniger Strom verbrauchen. Den Auftrag über knapp 109 000 Euro vergab der Bauausschuss an die EGR Riesa, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke. (SZ/csf)

