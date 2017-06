Lateinamerika trifft Erzgebirge Der chilenische Künstler Daniel Puente Encina kommt zum Konzert ins Alte Zollhaus.

Daniel Puente Encina spielt am Samstag in Neuhermsdorf. © privat

Karibik-Blues, afro-peruanischer Flamenco und lateinamerikanische Rhythmen erwartet die Konzertbesucher am Samstag, 10. Juni, um 20 Uhr, im Alten Zollhaus in Neuhermsdorf. Der chilenische Komponist, Gitarrist und Sänger, Daniel Puente Encina, der gerade mit seiner „Furious Latin Grooves Tour“ unterwegs durch Deutschland ist, tritt dort mit seiner Band auf. Im Vorverkauf kosten die Karten 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

„Außergewöhnliche Orte mit interessanten Menschen inspirieren mich und das Alte Zollhaus aus dem 16. Jahrhundert ist einer dieser für mich ganz besonderen Bühnen, da es mitten in einer urwüchsigen Landschaft liegt und Natur und Kunst mit exzellenter Küche verbindet“, wird der Chilene in der Ankündigung zitiert. Da Puente Encina überwiegend auf Spanisch singt, erklärt er einzelne Songs sowie deren kulturelle Herkunft auf Deutsch. Seit 2012 produziert und tourt der Künstler unter eigenem Namen. Viele kennen seine Musik vermutlich aus den Fatih Akin-Filmen „Kurz und schmerzlos“, „Im Juli“ und „Gegen die Wand“. (SZ/aeh)

