Lateinamerika ganz in Familie Die Schuberts machen die Elternzeit zur Reisezeit und verbinden Abenteuer mit Beruf.

Die Schuberts kurz vor ihrer großen Reise. Manches, was mit sollte, muss zu Hause bleiben.

Tränen vor der Abreise. Koala- und Känguru-Plüschtiere sind zu groß. Genau wie größere Spiele. Solche Opfer muss man bei einer besonderen Reise bringen. Für die fünf Schuberts geht es am Sonntag nach Costa Rica – für sechs Wochen. So lange wie Michael Schuberts Elternzeit ist.

Sie haben das schon mal gemacht, als die siebenjährige Alina klein war. Da ging es nach Amerika. Nun also Lateinamerika. Zwischendurch stand Burkina Faso auf dem Reiseplan des Ehepaares, das beruflich als Kamerafrau bzw. -mann arbeitet. Da aber blieben die Kinder bei Oma und Opa. Nun also ein Familienabenteuer.

In Costa Rica wurde ein Mietwagen für die gesamte Zeit und eine Strandhütte an der Karibik für die erste Woche gemietet. „Alles Weitere wollen wir vor Ort organisieren“, sagen die Schuberts. Im Vorfeld war nicht genug Zeit, um alle Sehenswürdigkeiten zu recherchieren. Wichtig war, sich gegen die Mücken zu wappnen. Extra Netze und ein Baby-Kinderzelt für den Mittagsschlaf von Jasmin wurden gekauft. „Der Mückenschutz wird ganz wichtig sein“, sagt die in Bad Gottleuba geborene und in Pirna zur Schule gegangene Gabriele Schubert. Visa hingegen waren ganz unkompliziert. „Einfach hinfahren, das gibt’s bei der Einreise“, sagt Michael Schubert. Die beiden sind reiseerfahren und sprachgewandt – bisher aber nur in Englisch und Französisch. Deshalb nahmen sie bei einer spanischen Freundin noch Spanisch-Unterricht.

Für Alina ist die Reise auch ein Geburtstagsgeschenk. Und am Freitag war ihr erstes Schuljahr vorbei. Dieses Mal wird sie die Reise schon bewusster erleben. Bei der vierjährigen Maralie wird es weniger sein, bei der gerade mal sieben Monate alten Jasmin noch weniger. Doch Gabriele (35) und Michael (36) haben sich trotzdem bewusst für diese gemeinsame Reise entschieden.

Normaler Urlaub ist später

Nicht nur, weil die Schuberts wieder einen Film über ihre Reise und ihre Erfahrungen machen wollen, sondern vor allem, weil sie sich auf die gemeinsame Zeit freuen. „Wir können uns aufeinander konzentrieren, nichts lenkt ab“, sagt Michael Schubert. Die Familie nutzt die Chance, die ihnen die Geburt ihrer dritten Tochter gibt. Sie sind gespannt, wie ihre Kinder die neue Kultur und Natur eines exotischen Landes aufnehmen und entdecken. Für Alina ist es zwar nicht die erste große Reise, doch an Amerika erinnert sie sich kaum. Dafür sind es ihre ersten Schulferien. Jasmin wird sich später wahrscheinlich auch kaum an Costa Rica erinnern, für die Familie insgesamt wird es dennoch eine gute Erfahrung, sind die Eltern überzeugt. Und sie sind gespannt auf ihren Film. „Wir hoffen, viele überraschende Momente mit der Kamera einfangen zu können.“ Den Film möchten sie danach auch im Pirnaer Kino zeigen.

Die Tränen wegen der Plüschtiere sind vergessen. Es fanden sich noch zwei kleinere, die nun mit auf die Reise gehen. Wenn am Sonntag das Flugzeug gen Costa Rica startet, haben Alina und Maralie ein Äffchen und ein Chamäleon dabei. Da steht der Abenteuerzeit in Familie nichts mehr entgegen.

Der nächste Urlaub wird dann wieder ein „normaler“. Bei Schuberts heißt das: Zelten in der Oberlausitz. Jetzt aber werden die Zelte erst einmal zwischen Karibik und Pazifik aufgeschlagen.

