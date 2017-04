Lastwagen rasiert Laterne Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall oder die Unfallflucht beobachtet haben.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am 18. April im Döbelner Ortsteil Choren zugetragen hat. Laut Polizei wurde an diesem Tag durch einen Zeugen gegen 21.40 Uhr auf dem Schotterplatz an der ehemaligen B 175 eine umgefahrene Straßenlaterne festgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug war offenbar beim Rückwärtsfahren gegen die am Ende des Schotterplatzes befindliche Laterne gestoßen, wodurch diese umknickte. Das Schadensbild lässt laut Polizei auf einen Lkw als Verursacher schließen. Die Höhe des Sachschadens beträgtrund 3 000 Euro.

Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Döbeln unter 03431/6590 zu melden. (DA)

