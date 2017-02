Lastwagen bricht in Hohlraum unter Straße ein

Plötzlich klafft ein Loch in der Straße: Ein niederländischer Lastwagen sackt auf der Van-Gogh-Straße in einen Hohlraum ab. © Roland Halkasch

Der Fahrer eines mit Blumen beladenen Lastwagens musste am Mittwochabend die Polizei wegen eines ungewöhnlichen Unfall rufen. Als das tonnenschwere Fahrzeug über die Van-Gogh-Straße fuhr, gab diese unter der Last plötzlich nach. Kurz vor der Kreuzung zur Pillnitzer Landstraße brach der Belag auf und das linke Hinterrad des niederländischen Lkw sackte ab.



Ein Bergungsunternehmen rückte mit schwerer Technik an und befreite den havarierten Lastwagen. Weshalb sich der Hohlraum bildete, wird nun untersucht. (fsc)

