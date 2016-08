Lastwagen brennt auf der B 169 Hoher Sachschaden entstand durch einen Unfall, der sich am Dienstagabend ereignet hatte. Die Straße musste bis zum Mittwochmorgen gesperrt werden.

Letzte Reinigungsarbeiten auf der B 169 in Höhe Teichstraße. Hier hatte ein LKW nachen einem Unfall Feuer gefangen. Die Straße musste in der Nacht gesperrt werden. © André Braun

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat auf der Bundesstraße 169 in Döbeln einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden von 63 000 Euro entstanden ist.

Der 46-Jährige kam am Dienstagabend nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte auf einer Länge von fast 40 Metern die Leitplanke und fuhr zunächst weiter, wie die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Kurz darauf fing ein Reifen des Lastwagens Feuer und griff auf den mit Druckerpatronen beladenen Anhänger über.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei stellte bei ihm einen Alkoholwert von fast einem Promille fest. Die B169 war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis zum Mittwochmorgen gesperrt. (DA/dpa)

