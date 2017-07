Laster umgekippt In der Laußnitzer Heide muss ein Fahrer einem anderen Fahrzeug ausweichen. Doch das geht schief.

Der umgekippte Laster. Die Feuerwehr Laußnitz sicherte und reinigte die Unfallstelle. © Rico Löb

Ein Unfall hat sich am Montagmorgen auf der B 97 in der Laußnitzer Heide ereignet. Ein Laster war gegen 7.30 Uhr in Richtung Ottendorf-Okrilla unterwegs. Als ihm ein anderer Laster auf der Fahrbahnmitte entgegenkam, versuchte der Fahrer auszuweichen. Er geriet dabei mit den rechten Rädern in den Straßengraben, auch mehrere Bäume wurden touchiert. Es gelang ihm zwar, wieder auf die Straße zu kommen.

Aber Zugmaschine und Auflieger hatten sich schon so weit geneigt, dass der Truck umkippte. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Fahrer unverletzt. Jedoch ist mit hohem Schaden zu rechnen. In dem Auflieger wurden tonnenschwere Stopp-Rollen transportiert. Sie und den Laster selbst zu bergen, wird noch einige Zeit beanspruchen. Derweil wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach dem anderen Laster wird gesucht, er war nach der Begegnung der Fahrzeuge in Richtung Laußnitz weitergefahren. (szo)

