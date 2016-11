Laster stößt mit Radler zusammen

Radfahrer bei Unfall verletzt Ottendorf-Okrilla. Ein 38-Jähriger befuhr mit einem Lkw am Donnerstag gegen 9.25 Uhr die Gaswerkstraße in Ottendorf-Okrilla und wollte dort nach links auf die Radeburger Straße auffahren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß; der Radler stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Zeugen zu Vorfällen auf dem Kornmarkt gesucht Bautzen. Die Untersuchungen der Polizei zu den Geschehnissen in der Nacht zum 2. November in der Bautzener Innenstadt dauern an. Nach einem ersten polizeilichen Zeugenaufruf sind bei den Kriminalisten bislang nur wenige Hinweise eingegangen. In dieser Nacht wurden Flüchtlinge bedroht oder attackiert. Die Vorfälle ereigneten sich auf dem Kornmarkt, der Steinstraße und der Töpferstraße. Die Kriminalpolizei bittet daher erneut um sachdienliche Informationen aus der Bevölkerung. Neben Zeugen suchen die Kriminalisten auch eventuell vorhandenes Foto- oder Videomaterial, das die beschriebenen Tathandlungen zeigt. Sachdienliche Hinweise jeglicher Art können dem Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz, Telefon 03581 468100, oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

In Vereinsgebäude eingebrochen Oberlichtenau. In der Zeit zwischen dem 3. und dem 8. November sind in Oberlichtenau Unbekannte in ein Vereinsgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße eingedrungen. Entwendet wurde nichts. Die Täter brachen im Objekt mehrere Türen auf und hinterließen einen Schaden von etwa 2500 Euro.

Zeugen zu schwerem Unfall gesucht Großharthau. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Dienstagabend in Großharthau, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 45-Jährige befuhr gegen 18.40 Uhr mit ihrem Toyota die B6, als auf Höhe Kyffhäuser zwei Seniorinnen die Fahrbahn überquerten und von dem Wagen erfasst wurden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Fahrverhalten der Toyotafahrerin oder zum Verhalten der Seniorinnen machen können, werden gebeten, sich im Autobahnpolizeirevier Bautzen, Telefon: 03591 3670, oder einer anderen Polizeidienststellen zu melden.