Laster stehen quer Das angekündigte Sturmtief hat die Region zunächst verschont. Doch gegen Abend zogen Schnee und Glätte ein.

Schieflage auf glatter Straße: Zwischen Ostritz und Hirschfelde ist in den Morgenstunden des Mittwochs ein Laster von der Fahrbahn abgekommen und musste geborgen werden. Die B99 war dafür einige Stunden gesperrt. © Danilo Dittrich

Während der Sturm in der Nacht zum Mittwoch eher glimpflich verlaufen ist, häufen sich ab dem späten Mittwochnachmittag die Probleme auf den Straßen im südlichen Landkreis. Das bestätigte die Polizeidirektion auf Nachfrage und zeigte sich auch in den Kommentaren der sozialen Netzwerke. Bis Redaktionsschluss handelte es sich laut Polizei vor allem um Unfälle mit Blechschäden oder steckengebliebene Fahrzeuge. Alles bis dahin ohne schwere Personenschäden, hieß es auf Nachfrage.

Nachdem die Nacht zum Mittwoch trotz des angekündigten Sturmes ohne das befürchtete Chaos verlaufen war, brachten am Nachmittag dichter Schnee und vor allem Glätte zwischen Löbau und Zittau so manchen Laster ins Rutschen. Einige Brummis konnten wegen der Straßenverhältnisse schlicht nicht weiterfahren. So wie auf der B99 zwischen Hirschfelde und Ostritz in den Kemlitzkurven. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, stand hier am Mittwochnachmittag ein Laster quer und kam nicht mehr weg, sodass die Polizei den Verkehr regeln musste.

Bereits in den frühen Morgenstunden war es auf der B99 zu Problemen gekommen, weil sich zwischen Ostritz und Hirschfelde gegen 4.30 Uhr ein Sattelzug festgefahren hatte. Er drohte, von der Fahrbahn zu rutschen. Zunächst konnte der Verkehr an der Gefahrenstelle vorbeirollen. Allerdings musste die Bundesstraße für die Bergungsmaßnahmen ab 6.30 Uhr voll gesperrt werden und konnte dann um 7.17 Uhr wieder freigegeben werden.

Am Nachmittag erwies sich vor allem das Oberland als ein Schwerpunkt der Verkehrsprobleme: In den sozialen Netzwerken berichteten Autofahrer von starker Glätte auf B96 und B98 rund um Oppach sowie in Richtung Neusalza-Spremberg, aber auch am Eiseroder Berg (B6). Auf der S151 zwischen Schönbach und Lawalde sowie zwischen Lauba und Lawalde führten Lkw ebenfalls zu Problemen und Staus, weil sie in den S-Kurven nicht mehr weiterfahren konnten, im Straßengraben feststeckten oder querstanden. Auf der alten B178 in Ottenhain ging nichts mehr, auch auf der B96 zwischen Neusalz und Oppach stand der Verkehr.

Ähnliche Vorfälle hat es laut Facebook-Nutzern in Mittelherwigsdorf gegeben. Dort stand auf der alten B178 in Oberseifersdorf ein Laster quer. Auch in Spitzkunnersdorf Richtung Großschönau hingen Lkw am Berg fest, ebenso am Hörnitzer Berg Richtung Großschönau sowie auf der B96 zwischen Mittelherwigsdorf und Zittau, hieß es.

Meldungen wie diese gingen bei der Polizei bis in den späten Abend stetig ein. Dabei erwies sich die Wetterlage weitaus tückischer als in der vorangegangenen Nacht, in der vor Sturm und Schnee gewarnt worden war. Von Mitternacht bis in die Morgenstunden hatte es nach Polizeiangaben 17 Einsätze gegeben, darunter die Lkw-Bergung auf der B99 und ein Laster auf der B6 in Eiserode, der von einer Windböe in den Graben geschoben worden war – zum Glück ohne schlimmere Folgen. Auch im Zittauer Gebirge war es in der Nacht zum Mittwoch noch entspannt geblieben. Die Polizei meldete keinerlei größere Probleme, allerdings einen umgekippten Baum auf der Straße zwischen Oybin und Hain.

Echte Entwarnung hatte aber auch Bärbel Reich vom Oderwitzer Wetterkabinett am Mittwochmittag noch nicht geben wollen: Am Donnerstag und Freitag sei mit einem starken Abfall der Temperatur zu rechnen, dafür aber mit wenig Niederschlag. (SZ/abl/sdn/tc)

Stand: 4. Februar, 21 Uhr

