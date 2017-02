Laster sorgen für Ärger in Obercunnersdorf Navigationsgeräte leiten die Brummis von der B 178 durch den Ort. Bürgermeister Michael Görke sorgt sich um den Zustand der Straße – und seine Einwohner.

Michael Görke, Bürgermeister der Gemeinde Kottmar © Matthias Weber

Anwohner und Gemeinde ärgern sich über den Lasterverkehr in Obercunnersdorf. Die großen Brummis kommen von der neuen B 178 und fahren durch den Ort über den Ortsteil Kottmarschenke in Richtung Eibau zur B 96, schildert Bauamtsleiter Maik Wildner. Das Problem: die meisten Brummis werden von ihren Navis so gelenkt. Die Straße durch Obercunnersdorf und die Kottmarhäuser sei aber dafür nicht ausgelegt und viel zu schmal, so Wildner. Begegnen die Laster auf der Strecke Landwirtschaftsfahrzeugen oder Bussen, wird es ganz eng. Außerdem fürchtet man in der Gemeindeverwaltung um die Sicherheit der Fußgänger. Denn die Straße durch Obercunnersdorf – die Hintere Dorfstraße, die dann übergeht in die Eibauer Straße – hat keinen Gehweg.

Fußgänger müssen am Fahrbahnrand laufen. Der Landkreis soll die Beschilderung für Autofahrer verbessern, fordert die Gemeinde. Das sagte Kottmar-Bürgermeister Michael Görke (parteilos) jetzt im Gemeinderat. So müssten Auto- und vor allem Lkw-Fahrer eindeutiger umgeleitet werden. Eine Variante wäre zum Beispiel, sie schon in Löbau von der neuen B 178 abfahren zu lassen und über die S 148 und die B 96 zu leiten, so Maik Wildner vom Bauamt der Gemeinde Kottmar. Das Problem ist nicht neu und besteht im Prinzip seit der Eröffnung des Teilabschnitts der neuen Bundesstraße 178. Ihre Forderung hatte Kottmar schon vor längerem gestellt, es funktioniere aber immer noch nicht. „Da müssen wir nochmal nachhaken“, sagt Bürgermeister Görke. Er wolle auf jeden Fall verhindern, dass erst ein schlimmer Unfall passieren muss, bevor gehandelt wird. (SZ/rok)

