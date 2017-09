Laster machen Anwohner verrückt In Weißwassers Heinestraße wird die Geschwindigkeitsbeschränkung häufig ignoriert. Die Behörden arbeiten daran.

Krass: Wegen des Lkw-Lärms auf der Heinrich-Heine-Straße in Weißwasser sitzt so mancher Anwohner tagsüber nicht mehr im Garten. Nachts können viele bei geöffnetem Fenster kaum schlafen. Würden die Fahrer vorschriftsmäßig fahren und sich an Tempo 30 halten, könnte das die Situation verbessern helfen. © Joachim Rehle

Das ist der Orangene, sagt Klaus Schmidt. Der habe sich noch nie an die Geschwindigkeitsbeschränkung gehalten. Schmidt, 67, Rentner und bis zu seiner Pensionierung Kraftwerksingenieur im nordrhein-westfälischen Ibbenbüren, kennt die meisten Lkw, die an seinem Haus in der Heinrich-Heine-Straße in Weißwasser vorbeifahren, quasi mit Vornamen. Am Schlimmsten sind tagsüber die Holzlaster, von denen zehn in die eine und zehn in die andere Richtung die Straße vor seinem Fenster passieren, sagt Schmidt. Nachts sind es die Lkw eines örtlichen Fleisch- und Wurstwarenproduzenten. Kaum einer der Fahrer hält sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Zwischen Bautzener und Lutherstraße gilt für Lkw Tempo 30. „Die Übeltäter können Sie sehr leicht heraushören“, sagt Schmidt und kippt das Fenster an. Was bisher als störendes Hintergrundrauschen wahrnehmbar war, flutet nun ungebremst durch die gute Stube. Langsamere Fahrzeuge sind deutlich leiser. Bei denjenigen, die schneller unterwegs sind, muss Schmidt die Stimme heben, um verständlich zu bleiben. Auch nachts sei es kaum möglich, bei offenem Fenster zu schlafen, meint er.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht Veronika Schuster (62) in ihrem Vorgarten. Dort zu sitzen und sich zu unterhalten, sei kaum möglich, sagt sie. Die Autos würde man ja noch verschmerzen, aber die die Lkw zerrten doch sehr an ihrem Geduldsfaden. Seitdem die Straße vor ein paar Jahren saniert worden sei, habe die Frequenz der vorbeifahrenden Laster und der damit verbundene Lärm noch zugenommen, hat sie festgestellt.

Tatsächlich ist die Belastung höchst unterschiedlich. Als der SZ-Fotograf am frühen Abend an einem der folgenden Tage ein Foto auf der Heinestraße machen möchte, muss er fast eine Stunde warten, bis ein Lkw vorbeifährt.

Im Weißwasseraner Rathaus gibt es viele Möglichkeiten, sich zu beschweren oder Mängel anzuzeigen. Schmidt hat bereits vor drei Jahren den direkten Weg gewählt und das Gespräch mit OB Torsten Pötzsch gesucht. Obwohl Schmidts Beschwerde die einzige gewesen sei, habe man das für die Straße zuständige Landratsamt in Görlitz eingeschaltet, informiert Ina Kokel vom Referat Ordnung auf eine E-Mail-Anfrage.

Dort gehen im Schnitt wöchentlich bis zu fünf Wünsche von Bürgern nach Geschwindigkeitsmessungen ein. Weitere kommen aus den Gemeinden. Sie werden geprüft und gegebenenfalls Messungen durchgeführt. In der Heinestraße sei die Geschwindigkeit 2016 dreimal kontrolliert worden. In diesem Jahr erst einmal. Weil, begründet der Leiter des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes, Peter Hoffmann, „die vergangenen Messungen keine besonders auffälligen Ergebnisse brachten.“ Und weil der Landkreises nicht so viele Messfahrzeuge zur Verfügung hat, um alle gewünschten Messungen durchzuführen.

Die Polizei bestätigt, dass gerade in der Zeit nach Mitternacht verschiedene Lkw eines ortsansässigen Unternehmens die Heinrich-Heine-Straße nutzen. „Durch die großen mehrachsigen Fahrzeuge war gerade zu dieser ansonsten lärmarmen Zeit ein deutlich wahrnehmbarer Lärmpegel feststellbar“, so der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup. Konkrete Überschreitungen der zulässigen Geschwindigkeit seien nicht feststellbar gewesen.

Das lässt Klaus Schmidt nicht ruhiger schlafen. Ihm wäre allerdings geholfen, wenn sich die Lkw, egal, ob tags oder nachts, an Tempo 30 halten würden, meint er. Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat er seinen Vorgarten für die Aufstellung eines stationären Blitzers zur Verfügung gestellt. Das wird jedoch vorerst nicht passieren. Tätig bleiben will der Landkreis aber durchaus. Ein sogenanntes „Seitenradar“ könne vorbeifahrende Fahrzeuge erkennen und die Geschwindigkeit aufzeichnen, ohne zu blitzen. Man werde den Einsatz dieses oder eines anderen Mittels zeitnah prüfen, heißt es auf SZ-Anfrage. Das klingt fast wie ein Versprechen.

