Laster landet im Graben Aufgrund zahlreicher gesperrter Straßen wird ein Tscheche vom Navi fehlgeleitet. Stundenlang blockiert der Laster einen Weg.

Gegen Mitternacht wurde der Lkw in Reinsdorf geborgen. © Dietmar Thomas

Die untere Dorfstraße in Reinsdorf – in der Nähe vom Schmied – ist am Donnerstag von 9.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht komplett dicht gewesen. Ein 18 Meter langer Lkw kam nicht mehr vom Fleck. Der Fahrer des 40-Tonners hat sich am Vormittag auf sein Navigationssystem verlassen und damit begann das Dilemma.

Er kam aus Schweden, beladen mit 25 Tonnen Zellulose und wollte eigentlich zur Wepa Papierfabrik nach Kriebethal. Doch aufgrund der vielen Umleitungen hat sich der Lkw-Fahrer verfahren.

Augenzeugen zufolge hat sich der Unfall so zugetragen: Als der Lkw nach Reinsdorf reinfährt, wurde die Straße immer enger und in einer Kurve ging es nicht weiter. Der Fahrer wollte rückwärts fahren, auch das misslang. Er kommt von der engen Fahrbahn ab und beschädigt dabei ein Straßengeländer. Schließlich bleibt der 40-Tonner im Gras stecken. Es geht weder vor noch zurück.

Diese Version bestätigte Polizeisprecherin Jana Kindt am Freitag auf DA-Nachfrage: „Der Lkw kam an einem Zaun zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro beziffern.“

Ein tschechisches Abschleppauto, speziell für Lkw ausgerichtet, versuchte zwischenzeitlich zu helfen. Aber die besonderen Gegebenheiten vor Ort – kleine, enge Straßen – verhinderten das Abschleppen. Erst um kurz vor Mitternacht konnte ein herbeigerufener Kran den Laster bergen. Das dauerte etwa 90 Minuten. Danach habe der Lkw seine Fahrt fortgesetzt, sagte ein Augenzeuge.

Die Bewohner von Reinsdorf hatten Mitleid mit dem Fahrer des Lasters. Sie kümmerten sich um ihn. Der Mann wurde von ihnen verpflegt. Im Dorf war das Unglück natürlich ein großes Thema. Glücklicherweise hatte der 40-Tonner nicht die Hauptstraße des Ortes blockiert. Bei der Straße handelte es sich um einen Weg zu Einfamilienhäusern. (DA/dth/sol)

