Laster in Brand geraten

Unterschlagenes Auto sichergestellt Salzenforst. Eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen hat in der Nacht zu Dienstag auf der A 4 bei Salzenforst einen unterschlagenen Pkw sichergestellt. Am Steuer des VW Tiguan mit Münchner Kennzeichen saß ein 38-jähriger Mann. Er hatte den Wagen vor einem Monat angemietet und nicht wie vereinbart zurückgegeben. Die Zivilfahnder stellten fest, dass der Beschuldigte unter Drogeneinfluss stand und zudem im Besitz einer geringen Menge Crystal war. Die Beamten stellten den Volkswagen und das Amphetamin sicher, informierten die Eigentümerfirma des Autos und veranlassten eine Blutentnahme.

Brummis in Brand Ottendorf-Okrilla/Bautzen. Gleich zweimal kam es am Montag im Landkreis zu Lkw-Bränden. In Ottendorf-Okrilla hatte ein Brummi-Fahrer (22) schnell reagiert und so verhindert, dass sein Gespann ausbrannte. Aufgrund eines technischen Defekts hatte sich offenbar auslaufender Dieselkraftstoff an einem heißen Kühlaggregat entzündet. Die Flammen erfassten den Auflieger des Sattelzuges. Der Fernfahrer koppelte die Mercedes-Zugmaschine ab, rief die Feuerwehr und griff auch sofort zum Feuerlöscher. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein 47-jähriger Fernfahrer bemerkte ebenfalls am Montag auf der A 4 bei Bautzen, dass an seinem Auflieger ein Reifen brannte. Es gelang ihm, die in Flammen stehende Karkasse durch geschickte Lenkmanöver von der Felge zu fahren. Der 47-Jährige stellte sein Gespann in sicherer Entfernung ab. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Feuerwehr alarmiert, die die Gummireste löschten. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den havarierten Lkw.

Betrunken gestürzt Pulsnitz. Ein Moped-Fahrer ist Montagabend vor dem Bahnübergang an der Bahnhofstraße in Pulsnitz mit seinem Krad gestürzt. Zeugen riefen die Polizei und Rettungsdienst. Eine Streife stellte fest, dass der leicht verletzte Mann betrunken war. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,5 Promille. Die Beamten untersagten dem 55-Jährigen die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und behielten seinen Führerschein ein.

Nach Gefahrenbremsung verletzt Kamenz. Drei Insassen eines Linienbusses wurden am Montagnachmittag in Kamenz leicht verletzt. Ein Golffahrer hatte den Bus auf der Hohem Straße überholt und dann so stark abgebremst, dass auch der Busfahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen war, um eine Kollision zu verhindern. Das Kennzeichen des beteiligten Volkswagens ist der Polizei dank aufmerksamer Zeugen bekannt.

Baggerteile gestohlen Kleinbautzen. Diebe haben im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes mehrere Teile eines Minibaggers in Kleinbautzen gestohlen. Von einer Baustelle an der Purschwitzer Straße verschwanden drei Hydraulikzylinder, eine Schaufel und ein Tiefenlöffel im Gesamtwert von circa 10 000 Euro.

In Büro eingebrochen Bautzen. Am vergangenen Wochenende sind in Bautzen Einbrecher in ein Bürogebäude an der Otto-Nagel-Straße eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumen und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist noch ungeklärt.

Zeugen gesucht Soculahora. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag am Bahnübergang von Soculahora ereignet hat. Der Fahrer eines blauen VW Golf war in der engen Linkskurve hinter dem Bahnübergang seinen Angaben nach einem entgegenkommenden weißen Pkw ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Weitere Angaben zu dem anderen Fahrzeug sind nicht bekannt. An dem Golf entstand Totalschaden in Höhe von rund 5 000 Euro, an der Leitplanke zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Hinweise: 03591 3560