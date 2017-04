Laster im Schutzgebiet Um die Haarnadelkurve am Plossen zurückzubauen, soll eine Umfahrung am Tierpark vorbei – das sorgt für Widerspruch.

Eine Variante für die Plossen-Umfahrung ist der Siebeneichener Schlossberg am Tierpark. Fahren hier künftig Lkw hoch, die Meißen nicht um-, sondern durchfahren wollen? Nicht nur Tierpark-Chef Heiko Drechsler stellt sich solche Fragen. Er hat bei der zuständigen Landesdirektion Einspruch gegen eine Umgehungsstraße eingelegt, weil er das Aus für den Tierpark und für geschützte Tiere befürchtet.



Heiko Drechsler, der Chef des Meißener Tierparks, steht auf dem Weg, als wolle er sagen: An mir kommt ihr nicht vorbei. „Es ist ein einzigartiger Hohlweg mit alten, mehr als hundert Jahre alten Linden.“ Der Weg heißt Siebeneichener Schlossberg und soll eine der Umfahrungen für den Ausbau der S 177 am Plossen werden. So steht es in den Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens, die die Landesdirektion öffentlich ausgelegt hatte. Dort ist auch zu lesen, dass die Umfahrung 5,50 Meter breit werden soll. Jetzt misst der Hohlweg kaum die Hälfte. Was hier einmal durchfahren könnte, wird klar, wenn man sich vor Augen führt, dass die S 177 neben der B 101 der wichtigste Zubringer zur Autobahn ist. Täglich rollen hier Hunderte Pkw und Lkw entlang.

Heiko Drechsler hat Widerspruch gegen den Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs eingelegt. „Im Raum 50 Meter rechts und links des Weges gibt es 150 geschützte Tierarten.“ Nach seiner Auskunft befindet sich zudem in Schloss Siebeneichen das nördlichste bekannte Geburtsquartier der Kleinen Hufeisennase – in Dresden stand wegen einzelner Exemplare eine ganze Elbbrücke auf der Kippe. Auch die einzigen Brutplätze von Eisvogel und Gänsesäger in Meißen, ebenfalls geschützte Vogelarten, würden durch die Straße gestört. Außerdem würde die künftige Trasse, die nicht nur für Rettungsdienst und Pkw, sondern auch für Lkw ausgebaut werden soll, mitten durch ein Landschaftsschutzgebiet führen. Dafür müssten viele Bäume gefällt werden. Für Heiko Drechsler ist klar: „Wenn die Straße gebaut wird, ist der Tierpark tot.“ Er könne sich keine Baustelle für zwei Jahre leisten, die Idylle des Ortes, die viele Besucher anzieht, wäre zerstört.

Linken-Stadtrat Andreas Graff sieht keine rechte Alternative zum Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs. „Feuerwehr und Rettungsdienst müssen diesen Weg nehmen, sonst sind die vorgeschriebenen Fristen nicht zu halten.“ Das heißt, nach Eingang des Notrufs in zwölf Minuten vor Ort zu sein. Die nächste Möglichkeit einer linkselbischen Umfahrung wäre erst der Schachtberg in Scharfenberg. Und den Rettungsdienst von weiter her zu holen, ist auch schwierig. Die nächste Rettungswache auf der linkselbischen Seite befindet sich erst in Freital, da sind die Einsatzzeiten auch nicht zu halten.

„Alle Argumente und Alternativen werden objektiv und sachgerecht geprüft und gewertet“, erklärt Isabel Siebert, die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, das einmal den neuen Plossen bauen wird. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Vollsperrung der S 177 am Plossen wirklich alternativlos ist. Sicher würde eine halbseitige Verkehrsführung während der auf zwei Jahre geplanten Bauarbeiten einen extrem hohen Aufwand zur Sicherung des Verkehrs bedeuten. Ob die Kosten höher als für die geplanten Umfahrungen sind, müsste allerdings einmal durchgerechnet werden.

