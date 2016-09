Laster gerät auf A 14 in Leitplanke Auf der Autobahn hat es am Donnerstag stundenlang Verkehrsbehinderungen gegeben. Gegen den Lkw-Fahrer wird ermittelt.

Auf der Autobahn 14 ist Donnerstagnacht ein Laster in die Mittelleitplanke gefahren. „Der Unfall ereignete sich um 2.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nossen-Ost und Nossen-Nord in Fahrtrichtung Leipzig. Die linke Fahrspur war gesperrt“, sagte Alexander Bertram, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, auf DA-Nachfrage. Der Fahrer sei unverletzt. „Wir ermitteln gegen ihn wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs“, ergänzte er. Ein entsprechendes Verfahren werde eingeleitet, wenn zu vermuten ist, dass der Fahrer eingeschlafen ist. „Ob das hier der Fall ist, wird geprüft“, so Bertram.

Um den Lastwagen bergen zu können, musste in den frühen Morgenstunden auch die linke Fahrspur in der Gegenrichtung gesperrt werden. Es sei deshalb in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Um 6.45 Uhr habe der letzte Funkwagen den Unfallort verlassen, ergänzte der Polizeisprecher. (sol)

zur Startseite