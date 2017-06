Laster fährt Bauarbeiter an Ein Mann wird auf der A 4 von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer flüchtet nach dem Zusammenstoß. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Baustellenarbeiter ist am Montagabend an der Anschlussstelle Siebenlehn auf der A 4 schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war mit einem Baustellenfahrzeug in Richtung Chemnitz unterwegs. Gegen 19.20 Uhr stellte er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. „Als er aus dem Fahrzeug stieg, wurde er von einem herannahenden Lkw erfasst und schwer verletzt“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Der Lasterfahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zu dem Lkw geben können. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, die Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 zu informieren. (DA/mf)

