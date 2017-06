Laster durchbricht Wildzaun Auf der Autobahn zwischen Ohorn und Burkau kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Mann wurde verletzt.

Im Wald kam der Laster zum Stehen. © Rocci Klein

Auf der A 4 kam am Mittwoch gegen 16.45 Uhr der Fahrer eines Transporters zwischen Ohorn und Burkau von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und kam erst nach etwa 250 Metern im Wald zum Stehen. Dabei entwurzelte das Auto mehrere Bäume. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Ohorn und Pulsnitz wurden alarmiert, um die Bergung vorzubereiten. Sie sägten Bäume um. Auch 14 Felder des Wildzaunes wurden beschädigt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht. Auf der A 4 kam es in Fahrtrichtung Görlitz zu Behinderungen und Stau, da der rechte Fahrstreifen gesperrt werden musste. „Wie es zu dem Unfall kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden“, hieß es am Abend aus der Polizeidirektion. (szo)

