Laster brennt auf der Autobahn Die A 4 musste am Mittwochnachmittag zwischen Ohorn und Burkau für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Ein Reifen eines Lasters hatte Feuer gefangen.

Feuerwehreinsatz auf der Autobahn. Bei Ohorn hatte der Reifen eines Lasters Feuer gefangen. © Rocci Klein

Auf der A 4 kam es am Mittwoch gegen 13:50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Burkau zu einer Vollsperrung der Strecke in Richtung Görlitz. Grund war ein brennender Reifen an einem Auflieger eines Lasters, der aus bisher ungeklärter Ursache Feuer fing. Da zunächst nicht klar war, was für eine Ladung der Lkw hatte, wurde Großalarm ausgelöst. Die freiwilligen Feuerwehren aus Ohorn, Pulsnitz, Bretnig-Hauswalde und Großröhrsdorf waren mit zehn Fahrzeugen und 31 Kameraden im Einsatz. Beim Eintreffen der Wehren war der Brand noch nicht auf die Ladung übergegriffen, sodass das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Die A4 war in Richtung Görlitz für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. (szo)

