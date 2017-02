Laster brennt auf A 14 aus Nach dem LKW-Brand am Dienstagmorgen ist noch immer eine Spur auf der A 14 Höhe Leisnig gesperrt.

Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Er hatte selbst bemerkt, dass sein Fahrzeug brennt und ist auf den Standstreifen gefahren. © André Braun

Der LKW-Brand auf der A14 in Höhe der Anschlussstelle Leisnig ist seit Mittag gelöscht. Und trotzdem ist noch eine Fahrspur gesperrt. Zurzeit wird die Zugmaschine geborgen. Außerdem lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Bereich des Brandes den Oberboden in Bankett und Graben austauschen. Dies teilte Nicole Wernicke von der Pressestelle des Lasuv auf Nachfrage mit. „Diese Bereiche könnten durch den Löschschaum und durch ausgelaufene Betriebsmittel verunreinigt sein“, so Wernicke. Die obere Schicht werde abgetragen und neuer Mutterboden aufgefüllt.

Seit 6 Uhr gibt es Behinderungen auf der A 14 in Fahrtrichtung Leipzig. Ein slowakischer Laster, der Kunststoff-Verkleidungen geladen hatte, war aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Der Fahrer hatte den Rauch in der Zugmaschine noch selbst bemerkt und sein Fahrzeug auf den Standstreifen gesteuert. Der 47-Jährige rettete sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug. Gegen 12.17 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Bis dahin kam es aufgrund der Vollsperrung zwischen Döbeln-Nord und Leisnig zu einem elf Kilometer langen Stau. (DA/mf)

