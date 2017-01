Laster blockiert Gorschmitzer Weg Ein polnischer Lkw steckt auf der schmalen Dorfstraße mehr als 24 Stunden fest. Bürger üben deswegen Kritik am Bauhof.

Erst am Dienstagmittag konnte der Laster geborgen werden. Er war aufgrund der Witterung in den Graben gefahren. © André Braun

Mehr als 24 Stunden hat ein Lastwagen den Gorschmitzer Weg zwischen Leisnig und Gorschmitz blockiert. „Er fuhr sich am Montag bei den winterlichen Straßenverhältnissen fest“, erklärte Daniela Koenig, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, am Dienstag auf DA-Nachfrage. Das Ordnungsamt Leisnig habe die Beamten in Kenntnis gesetzt, ergänzte sie.

Uwe Dietrich vom Ordnungsamt sagte dem DA: „Das polnische Fahrzeug, das über eine österreichische Spedition gebunden war, hat eine Firma im Gewerbegebiet beliefert. An der Straße, die eine reine Anliegerstraße ist, steht ein Schild, dass Fahrzeug über 2,8 Tonnen sie nicht benutzen dürfen.“ Gegenüber der Stadtverwaltung seien Vorwürfe laut geworden, nicht bei der Bergung geholfen zu haben. „Der Bauhof verfügt nicht über die notwendigen Fahrzeuge. Wir schleppen generell nicht ab – das hat versicherungsrechtliche Gründe. Dafür gibt Fachunternehmen. Wir haben dem Fahrer Firmen vermittelt, die waren ihm zu teuer“, so Dietrich. Also war es die freie Entscheidung des Kraftfahrers. Er blieb unverletzt und nahm in Kauf, in seinem Lkw zu übernachten.

Am Dienstagmittag hatte Mario Bilski vom gleichnamigen Baum- und Rode-Service in Tautendorf bei Leisnig den Laster mit einem Traktor aus dem Straßengraben gezogen. Dafür fuhr er auf das Gelände der benachbarten Plantangen der Leisniger Obstgarten GmbH. Mit vereinten Kräften gelang es, das Fahrzeug zu bergen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nichts bekannt. (DA/sol/ab)

zur Startseite