Laster bleibt an Bahnbrücke hängen An der Bahnbrücke in Coswig scheiterte schon mancher Lkw- Fahrer – nun ein Fahrzeug aus dem Altkreis Riesa-Großenhain.

Der Lkw war nach der Begegnung mit der Eisenbahnbrücke ziemlich deformiert. © privat

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr ist die Eisenbahnbrücke an der Neucoswiger Straße einem Lasterfahrer zum Verhängnis geworden. Ungebremst sei er aus Richtung Radebeul kommend durch die zu niedrige Brücke gefahren, erzählt Anwohner Reinhard Heinrich. Der Lkw mit RG-Kennzeichen blieb zwar nicht stecken, war danach aber völlig deformiert, so der Augenzeuge. Der Fahrer sei fix und fertig gewesen.

Das passiere andauernd, sagt Heinrich genervt und fragt sich, ob die Fahrer keine Schilder lesen können. 3,30 Meter betrage die Durchfahrtshöhe. Und diejenigen, die es vorher merken, dass sie zu hoch sind, würden beim Wenden ständig seinen Zaun beschädigen. „Deshalb hätte ich dort gern einen Findling liegen“, sagt Heinrich.

