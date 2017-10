Laster aus dem Verkehr gezogen Bei einer großangelegten Kontrolle registrieren die Behörden 168 Ordnungswidrigkeiten.

© Symbolfoto: dpa

Eine großangelegte Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs fand am Donnerstag unter Federführung der Polizeidirektion Chemnitz auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Erfurt statt. Über 60 Einsatzkräfte waren an der von 9 Uhr bis 13 Uhr dauernden Kontrolle beteiligt. Kontrollort war die Park- und Rastanlage „Rossauer Wald“ in Fahrtrichtung Aachen. Parallel dazu wurde auch eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

In den vier Stunden wurden 54 Fahrzeuge überprüft, 17 davon waren zu beanstanden. Überwiegend wurden Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt, darunter eine Straftat (Fälschung beweiserheblicher Daten). Hier besteht der Verdacht, dass ein Laster-Fahrer seine Fahrerkarte vorsätzlich falsch gehandhabt hat, wodurch für seinen Lkw eine Ruhezeit ausgewiesen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt vorerst untersagt.

Ein Stoppzeichen erhielt auch der Fahrer eines Schwerlasttransportes, weil die Räder seines Fahrzeuges nicht mehr verkehrssicher waren, so dass sie gewechselt werden mussten.

In der Kontrollbilanz nennt die Polizei: 168 Ordnungswidrigkeiten, davon 111 Geschwindigkeitsverstöße (davon 34 Bußgeldbereich). Außerdem wurden vier Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, vier Verstöße gegen die Anschnallpflicht sowie einmal die Missachtung des Handyverbots am Steuer und einmal die Missachtung des Überholverbots registrier. Zwei Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Die Aktion unterstützten Polizisten aus Thüringen, Beamte des Zolls sowie des Bundesamtes für Güterverkehr sowie Helfer des Technischen Hilfswerkes. Ebenso waren Polizisten aus Tschechien im Einsatz. (DA)

