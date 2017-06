Rentner kracht gegen Pflanzsteinmauer

Roßwein/OT Grunau. Die Talstraße aus Richtung Böhrigen in Richtung Roßwein befuhr am Donnerstag der 74-jährige Fahrer eines Opel. In einer Linkskurve kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer aus Pflanzsteinen. Dabei erlitt der Senior leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.