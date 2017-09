Laster-Ärger am Karosseriewerk beschäftigt erneut den Stadtrat Weil die tonnenschweren Lkw die neuen Fußwege zerstören, greift die Stadt nun baulich durch.

Nein, locker lassen will er nicht, sagt Dirk Hantschmann. Der Radeberger Holzkünstler, der seine Werkstatt an der Ecke Heidestraße / Heinrich-Gläser-Straße hat und für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt, ist beim Blick auf die aktuelle Fußwegbaustelle an der Gläserstraße genervt. „Die Liefer-Laster fürs Karosseriewerk stehen ständig mitten in der Baustelle auf dem neuen Fußweg.Da muss etwas passieren“, machte er deshalb in der jüngsten Stadtratssitzung seinem Unmut erneut Luft.

Schon seit vielen Monaten macht Dirk Hantschmann auf das Problem aufmerksam, dass die tonnenschweren Liefer-Laster nachts und am Wochenende nicht aufs Werksgelände dürfen und stattdessen die Fußwege zustellen. Schäden, Müll und nicht selten auch „Verdauungsabfälle“ der Fahrer inklusive. Die Stadtverwaltung hat schon mehrfach mit den Verantwortlichen im Karosseriewerk gesprochen, aber eine Lösung gibt es bisher nicht, bedauert Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) regelmäßig. Dabei hatte er das Problem sogar in seiner Neujahrsansprache thematisiert und war optimistisch, einen Ausweg zu finden.

Gespräche sollen weitergehen

Hintergrund sind offenbar Versicherungsfragen, wenn die Laster außerhalb der Arbeitszeiten auf dem Betriebsgelände stehen würden. „Also könnte man doch einfach ein Stück der großen Außenfläche abgrenzen, es quasi aus dem Werksgelände ausgliedern und dort die Laster parken lassen“, hatte Dirk Hantschmann vor einiger Zeit im Stadtrat vorgeschlagen.

Aber auch diese Idee fiel bisher nicht auf fruchtbaren Boden. Dass nun aber die Laster nicht nur die für die Bauphase eingerichtete Einbahnstraßenregelung ignorieren, sondern eben auch die für viel Geld frisch sanierten Fußwege zerfahren, „können wir nun wirklich so nicht länger hinnehmen“, fordert Dirk Hantschmann Konsequenzen ein.

Die Gespräche mit den Verantwortlichen im Karosseriewerk sollen in jedem Fall weitergehen, heißt es. Und für den Schutz der Fußwege hat man in der Stadtverwaltung bereits eine Idee, machte Ordnungsamtschefin Elke Müller im Stadtrat klar: „Wir werden Baumschutzbügel installieren, um das Parken auf den Fußwegen künftig zu verhindern.“

Schon im Vorfeld hatte Stadtsprecher Jürgen Wähnert deutlich gemacht, hier während der Bauphase stärker zu kontrollieren, nachdem Anwohner Fotos von mitten in der Baustelle und auf den Fußwegen parkenden Lastern geschossen hatten. Von Lastern, die zudem noch einfach falsch herum in die Einbahnstraße gerollt waren … „Andere Firmen haben ähnliche Probleme mit Liefer-Lkw ja auch in den Griff bekommen, es muss also auch hier eine Lösung geben“, so der Stadtsprecher auf SZ-Nachfrage.

