Last-Minute-Skispaß in Altenberg Es ist der einzige Lift in der Region, der auch dieses Wochenende laufen wird. Allerdings schmilzt der Schnee immer schneller.

Ganz so viel los wird am Wochenende auf dem Skihang wohl nicht sein. Der Schnee schmilzt langsam. Noch reicht es aber zum Skifahren. © Daniel Förster

Der Schlepplift in Altenberg will auch am Wochenende öffnen. Wie das Tourist-Info-Büro informiert, können Besucher am Sonnabend und Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr die Piste hinuntersausen. Allerdings: Witterungsbedingt kann es zu Änderungen kommen. Es ist der einzige Lift in der Region, der sich immer noch dreht.

Auch auf den Loipen wird inzwischen der weiße Belag knapp. Wer die Reste des Winters noch einmal zu einem Ausflug nutzen will, sollte die Gelegenheit nicht versäumen. Die Loipen im Kahleberggebiet sind nach Angaben des Tourist-Info-Büros noch mit Einschränkungen befahrbar. Alle anderen Loipen seien aufgrund der geringen Schneehöhen nicht mehr fürs Skifahren tauglich. Die Wetterwarte in Zinnwald hat Freitag früh eine Schneehöhe von 19 Zentimeter gemessen, davon einen Zentimeter Neuschnee, und minus drei Grad. Doch am Tag erwärmt sich die Luft und lässt das Weiß dahinschmelzen. (SZ/ks)

