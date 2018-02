Last-Minute-Sieg für Zittau

Der Zittauer Maximilian Tille nimmt gegen den Neueibauer Roy Mein-czinger Fahrt auf und stürmt in Richtung Strafraum. Foto: Thomas Eichler © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Der Kälteeinbruch führte zur Absage von sechs der sieben Kreisoberliga-Spiele des Wochenendes. Nur die Partie des Tabellenzweiten VfB Zittau gegen den SV Neueibau konnte ausgetragen werden und endete mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg für die Gastgeber. Das entscheidende Tor fiel erst kurz vor Schuss.

Beide Teams waren von Beginn an bemüht, das Spiel in die eigene Hand zu nehmen. Ein erster Schuss von Holger Handschick (6.) nach Zuspiel von Maximilian Tille wurde in letzter Sekunde von einem Abwehrspieler geblockt. Danach bestimmt Zittau mehr und mehr die Szenerie. Zwei Möglichkeiten für Oliver Richter nach Freistößen verhinderte der Neueibauer Keeper David Wegner oder der Querbalken seines Tores ( 24., 25.). Eine erste Torannäherung hatten die Gäste durch Marcin Chrzanowski(29.),doch sein Freistoß ging deutlich am Zittauer Kasten vorbei. Vor dem Pausenpfiff gab es noch eine gute Möglichkeit zum Torerfolg für Mirko Albert (42.). Sein Schuss nach einer Kopfballablage von Enrico Neumann ging übers gegnerische Tor. Schlusspunkt der ersten Hälfte war ein Freistoß vom Neueibauer Chrzanowski, der erst geklärt und im Nachsetzen von Max Förster (44.) am Tor vorbeigeschossen wurde. Zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterten Albert (48.) und Lukasz Pastusko (51.) mit ihren Schüssen aus guten Positionen. Danach plätschert das Spiel dahin, Zittau agierte dominant, die Gäste warteten auf Fehler. Dann fiel endlich der Zittauer Führungstreffer. Robert Vollrath köpfte einen Freistoß von Mirko Albert wuchtig ein (68.). Mit der ersten richtigen Chance schafften die Gäste das Ausgleichstor durch Max Förster (70.), der nach Ballgewinn im Mittelfeld und präzisem Zuspiel von Henry Wegner traf. Jetzt war der Gastgeber gefordert. Möglichkeiten gab es für Tille (72.) und Albert (76.), der einen Gewaltschuss an den Querbalken des Neueibauer Tores setzte. Die Spielentscheidung zum 2:1-Siegtreffer fiel dann nach einem Foul an Tille durch einen scharf und direkt getretenen Freistoß von Albert (89.) nahe der Strafraumgrenze. Kurze Zeit später pfiff Schiri Oliver Seib ein Spiel ab, das die Gastgeber mit hohem kämpferischen Einsatz und Aufwand in den Schlussminuten völlig verdient für sich entscheiden konnten.

zur Startseite