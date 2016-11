Lasst uns über Trump reden Schüler der Internationalen Schule in Dresden diskutieren, was der künftige US-Präsident Donald Trump wohl mit der Welt vor hat.

Internationale Gedanken: Sofie aus Deutschland, Esther aus Nigeria und Irina aus den Niederlanden (v.l.) diskutieren. © Matthias Rietschel

Etwas ungläubig schauen die Schüler nach vorn. Über den Beamer sollen sie den Beginn von Trumps Siegesrede nach seiner Wahl zum US-Präsidenten lesen. „Jetzt ist es an der Zeit, dass Amerika die Wunden der Spaltung schließt“, heißt es darin. Und: „Ich verspreche jedem Bürger unseres Landes, dass ich ein Präsident für alle Amerikaner sein werde.“ Bitte was? Ist das wirklich der Donald Trump, der sich gerade noch in populistischer Manier durch den Wahlkampf geekelt hat?

Auf dem Stundenplan der 11. Klasse an der Internationalen Schule in Dresden steht an diesem Vormittag eigentlich „Englische Literatur“. Aber irgendwie ist so eine Siegesrede ja auch ein Stück Literatur. Spontan hat sich Lehrerin Rachel Cozmatchi entschlossen, mit ihren Schülern über Donald Trump zu diskutieren. Sie stammt selbst aus dem US-Bundesstaat Missouri und unterrichtet seit 2012 in Dresden. Schnell wird klar, dass die Schüler klare Meinungen zur Wahl vertreten – und dass Trump in dieser Klasse keine Fans hat.

Nach dem Lesen wird zunächst in kleinen Gruppen an den Tischen diskutiert. Alle sind sich einig, dass sie Trump noch nie so erlebt haben. Ein Junge liest aus der Rede eine völlig neue Demut heraus, ein anderer glaubt, dass Trump im Gefühl des Sieges einfach überwältigt gewesen sei. Immerhin habe er sogar ein paar positive Worte für seine Erzfeindin Hillary Clinton übriggehabt. Die 16-jährige Charlotte hält Trump lediglich zugute, dass er sich in diesem bedeutenden Moment mal nicht wie ein Fünfjähriger benehme.

Auch Sherry aus Singapur bemerkt den versöhnlichen Tonfall Trumps, der „einen Gang zurückgeschaltet“ habe. „Trotzdem bleibt er in erster Linie ein Rassist“, sagt die 18-Jährige. Ein Teil ihrer Familie lebe in Texas. Ihr Stiefvater sei wie sie schwarz. Nun hat Sherry Angst, dass er unter Trump Probleme bekommen könnte.

Lehrerin Rachel Cozmatchi lobt ihre Klasse für die fruchtbare Diskussion. Auch wenn außer ihr niemand aus den USA komme, so seien sie doch alle Weltbürger. „Und diese Wahl wird überall auf der Welt ihre Spuren hinterlassen.“ Und wo sollte man diese Spuren eher wahrnehmen als hier, in der Internationalen Schule? An der 1996 gegründeten privaten Bildungseinrichtung lernen heute 500 Schüler aus 40 Nationen. Auch in dieser Klasse mit 15 Schülern kommt gerade mal eine Handvoll aus Deutschland. Gesprochen wird Englisch. Gedacht wird international.

Das kann man von Trump-Wählern nun nicht gerade behaupten. Die Lehrerin spielt nun Stimmen von amerikanischen Sympathisanten des künftigen US-Präsidenten vor. Sherry schüttelt den Kopf: „Dieser Mann wird einen Krieg anzetteln. Warum wollen die das?“, fragt sie. „Die müssen doch aus der Geschichte gelernt haben.“ Andererseits wäre wohl auch Hillary Clinton als nur wenig bessere Alternative kein Garant für Frieden gewesen.

Der 17-jährige Somar aus Syrien findet, dass all diese Menschen vor allem auf den Patriotismus angesprungen sind. Gerade die Abgehängten in der Gesellschaft projizierten Trumps Leitspruch „Make America great again“ nur zu gern auf sich selbst. Für Somar ist klar: „Trump will Amerika wieder nationalistischer machen.“ Das Problem sei, ergänzt Irina aus den Niederlanden, dass sich die anderen Länder ein Beispiel daran nehmen könnten, nach dem Motto: „Das können wir auch.“ Dabei zeige doch das Beispiel ihrer Internationalen Schule, wie viel entstehen kann, wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen.

Für Viktoria aus Deutschland ist die Lage in den USA schon heute gar nicht so anders als hierzulande. Selbst an ihrer Schule höre man in Zeiten von Pegida immer mal wieder einen blöden Spruch, was nicht so sein sollte. „Mal sehen, wo Deutschland in zwei, drei Jahren steht“, sagt sie.

Einer ihrer Mitschüler bringt die Diskussion auf den Punkt: „Die Welt ist mehr gespalten als je zuvor.“ Da hakt Lehrerin Rachel Cozmatchi ein: „Ja, ist das nicht merkwürdig? Dabei wollte die Welt doch in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter zusammenwachsen.“

Für „eine Gruppe privilegierter Menschen“ an einer Privatschule wird sich unter Trump vermutlich nicht viel ändern, glaubt die Lehrerin. Für viele andere aber schon. Gefragt nach ihren Erwartungen für die nähere Zukunft, haben die Schüler ganz unterschiedliche Visionen. Während Sherry viele Demonstrationen in den USA kommen sieht, glaubt Somar eher, dass die größte Aufregung sich bald legen wird und auch die Amerikaner zur Tagesordnung übergehen.

Mitten in die emotionale Diskussion platzt eine Durchsage über die Lautsprecher. Die Hofpause muss leider wegen des Regens ausfallen. Dabei hatten sich die kleinen Klassen so auf das Spielen im Schnee gefreut, der gerade noch lag. Das ist richtig ärgerlich! Was macht da schon ein Trump als US-Präsident?

