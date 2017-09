„Lasst mir den Jungen in Ruhe“ Bei Dynamos 4:0 in Usti macht Nachwuchsstürmer Vasil Kusej sein erstes Tor für die Profis. Bis zum ersten Pflichtspiel wird es aber noch eine Weile dauern.

Es sieht nach einem ungleichen Zweikampf zwischen Lukas Vanek (l.) und Vasil Kusej aus – doch Dynamos Nachwuchsstürmer wusste sich beim Testspiel gegen den FK Usti nad Labem in Szene zu setzen. Der 17-Jährige traf zum 3:0 und bereitete das 4:0 vor. © Lutz Hentschel

Seit März 2016 ist die Nachwuchskooperation zwischen Dynamo und dem FK Usti nad Labem offiziell. Doch erste Kontakte wurden bereits zwei Jahre früher geknüpft. Dass sich die langjährige Zusammenarbeit auch positiv auf den Profi-Kader der Schwarz-Gelben auswirken könnte, wurde am Freitagvormittag beim Gastspiel der Dresdner in Tschechien deutlich.

Trainer Uwe Neuhaus ließ in der zweiten Halbzeit A-Jugend-Stürmer Vasil Kusej ran. Und der 17-Jährige wusste beim Auftritt in seiner Heimat zu überzeugen, war an den Toren zum 3:0 und 4:0 beteiligt. Den dritten Treffer machte Kusej, der im Mai 2000 in Usti geboren wurde, nach einem feinen Zusammenspiel mit Erich Berko und Fabian Müller selbst. Berko hatte Müller auf der linken Seite freigespielt, der Außenverteidiger lief zur Grundlinie durch und bediente den einschussbereiten Youngster. Vor dem 4:0 leitete Kusej den Ball dann an der Strafraumgrenze gekonnt auf Aias Aosman weiter, der nur noch FK-Keeper Marián Tvrdon austanzen musste und zum Endstand einschob.

Nachfragen nach dem Jungen, der im Sommer 2015 elbabwärts nach Dresden gewechselt war, blockte Neuhaus schon ab, noch ehe der Satz beendet war: „Lasst mir den Jungen in Ruhe. Der kann noch zwei Jahre in der A-Jugend spielen. Na klar, er hat ein Tor gemacht. Dafür ist er immer gut, auch im Training. Aber ihm fehlen noch viele, viele Dinge – vor allem körperlich. Da bin ich froh, wenn er verletzungsfrei aus solchen Spielen kommt.“

Vom Spiel seiner Mannschaft war der 57-Jährige angetan: „Wir wollten zu null spielen. Das haben wir geschafft. Das war also ein Schritt in die richtige Richtung.“ In der ersten Halbzeit hatte Neuhaus mit Niklas Hauptmann und Haris Duljevic zwei Akteure ins Rennen geschickt, die dem Trainer unbedingt beweisen wollten, dass sie in die Mannschaft gehören. Hauptmann empfahl sich mit dem 1:0 für einen Einsatz am kommenden Freitag gegen Fürth, als er nach einem Zweikampf im Strafraum noch im Fallen den Ball ins gegnerische Tor löffelte. Auch Duljevic ließ sein Können aufblitzen und sorgte für einige torgefährliche Szenen. Mit Innenverteidiger Toni Stelzner absolvierte ein weiterer Spieler der A-Jugend seinen ersten Einsatz bei den Profis.

Paul Seguin, am Mittwoch vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, stand als einziger Feldspieler 90 Minuten auf dem Platz und erhielt ein Sonderlob von Neuhaus: „

Er hat ein gutes Auge für den Mitspieler, spielt einfachen Fußball, bietet sich an – mit der ersten Partie bin ich sehr, sehr zufrieden.“

