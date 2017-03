Lasst es sie tun! Ein Team junger Leute tritt an, Ideen für Dresden schnell und unbürokratisch umzusetzen.

Netzwerke für junge Unternehmer gibt es etliche. Auch in Dresden. Aber Stephan Busch und seinen Mitmachern gefällt keins davon. Unter dem Label „Lassesunstun“ haben sie etwas Eigenes kreiert, eine Art Pool von Anpackern, die in ihrer Stadt Projekte umsetzen wollen. Außerdem helfen sie anderen dabei, aus Plänen echte Produkte, Veranstaltungen, Aktionen zu machen.

Das Jahr 2017 steht für die Initiative, die gerade dabei ist, sich als Verein zu formieren, unter dem Motto: Lass es uns für Dresden tun. Ihr Angebot an alle Leute mit Ideen: Sagt uns, was ihr erreichen wollt, und wir unterstützen euch mit unseren Kontakten, Beratungen, Erfahrungen. Insgesamt 18 Bewerbungen gingen ein. „Wir machen kein Ranking auf, sondern bringen jetzt die ersten zehn davon auf den Weg und die anderen in der zweiten Projektphase“, sagt Stephan Busch. Wie wäre es, wenn die Dresdner vom neuen Magazin „Stadtluft“ bald eine neue Ausgabe lesen könnten, wenn der Verein „Tellerlein deck dich“ sein Engagement für eine bessere Ernährung bedürftiger Kinder verstärken könnte, wenn zwei junge Frauen ihren Traum von einem anspruchsvollen Comic mit Geschichten zu gesellschaftskritischen Themen veröffentlichen könnten oder wenn die Tanzcompagnie The Saxonz eine Hip-Hop-Schule in Dresden eröffnen könnte. Mit diesen Vorhaben gehen Dresdner an den Start. Schon in einem halben Jahr sollen die Ideen Wirklichkeit sein. Ende August will der Verein in spe die Ergebnisse öffentlich vorstellen. „Wir möchten erreichen, dass gute Projekte nicht ewig um Genehmigungen kämpfen müssen“, sagt Stephan Busch. Behörden und Sponsoren sollen junge Macher unterstützen, damit Innovation nicht an Bürokratie und fehlender Anschubfinanzierung scheitert.

Stephan Busch selbst ist Finanzwirtschaftler und Versicherungsfachmann mit eigener Firma. Außerdem Naturfreund, leidenschaftlicher Kleingärtner und Herrchen seines Hundes Picasso. Ein Helfersyndrom im positiven Sinn streitet der 30-Jährige nicht ab und erlebt es auch bei vielen jungen Leuten dieser Stadt. „Wir wollen etwas bewegen“, sagt er, „Dafür wünsche ich mir, dass Politik und Verwaltung mehr Vertrauen in junge Initiativen wie uns haben.“

Mehr unter www.lassesunstun.de

