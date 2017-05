Lasst die Puppen und den Kasper tanzen Das 32. Puppenspielfest lockte mit vielen Aufführungen und Aktionen. Ein Programm, das nicht nur Kinder begeistert.

Fridolin hat keine Scheu vor Dornröschen, auch wenn sie ihn mit übergroßen Augen ansieht. Das Theater Phoebus aus Greifswald ist zum ersten Mal beim Puppenspielfest dabei. Josefine Schönbrodt (Mitte) und Jan Maria Meissner haben mit dem Stück „Dornröschen oder Warte mal“ gleich drei Vorstellungen im Max-Jacob-Theater absolviert. © Dirk Zschiedrich

Der Hohnsteiner Kasper und seine Freunde riefen – und die Puppenspielfreunde kamen auch am Wochenende wieder nach Hohnstein. Für sie ist es das Mekka des Puppenspiels und ein Fest für die ganze Familie. Darauf legen die Organisatoren, der Puppenspielfestverein und die Stadt Hohnstein wert. Die 50 Aufführungen sind für Kinder und Erwachsene gedacht. Damit kann die Stadt auch zum 32. Puppenspielfest noch punkten, wie zum Beispiel bei Familie Meißner aus Dresden. „Wir kommen in der dritten Generation nach Hohnstein, also mit Kind und Kegel, Oma und Opa“, erzählt Sybille Meißner. Sie fänden großartig, dass es immer wieder gelinge, ein solches Fest auf die Beine zu stellen. Vor allem treffe man hier auch immer wieder alte Bekannte. Die Freunde des Puppenspiels sind eben eine eigene Gemeinde, wie auch die Puppenspieler. „Der Andrang der Puppenbühnen aus ganz Deutschland war mit 72 Bewerbungen riesig und wir hatten die Qual der Wahl, denn nur 18 Puppen- beziehungsweise Figurentheater können aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten die etwa 50 Vorstellungen bestreiten“, sagt Rainer Krause vom Puppenspielfestverein. Die Besucher konnten das gesamte Spektrum des unterhaltenden Genres von der Handpuppe über Stab- und Tischpuppen bis zu den Marionetten erleben. Um immer wieder etwas anderes zu bieten, haben die Organisatoren auch einige neue Puppenbühnen eingeladen, wie zum Beispiel das Theater Phoebus aus Greifswald. Puppenspielerin Josefine Schönbrodt freut sich, wenn Kinder ganz nah an ihre Puppen kommen. Damit werde nicht zuletzt auch das Interesse am Puppenspiel wieder geweckt und die Besucheranzahl bei den Aufführungen größer.

Das wünscht sich auch die Stadt Hohnstein. Immer wieder wird hier darüber diskutiert, wie das Fest zum einen attraktiver und zum anderen kostensparender wird. Denn in den letzten Jahren wurden rückläufige Besucherzahlen festgestellt. Waren es noch vor einiger Zeit über 2 000 Gäste, hat sich in den letzten Jahren die Zahl bei etwa 1 500 Besuchern eingepegelt. Die Aufwendungen sind gleich geblieben. Etwa 30 000 Euro sind es pro Fest. Ohne den Zuschuss des Kulturraumes in Höhe von 9 000 Euro und den Zuschuss der Stadt von bislang 7 300 Euro könnte das Fest nicht mehr finanziert werden. Doch die Stadt hat sich auch aufgrund der Tradition um den Hohnsteiner Kasper dazu bekannt und deshalb konnten Künstler und Besucher am Wochenende auch wieder die Puppen tanzen lassen.

