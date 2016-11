„Lasst das Rathaus einfach in Ruhe arbeiten“ Weißwassers OB Torsten Pötzsch hält den Streit um Auftrags-Vergaben der Stadtverwaltung für Wahlkampfpolemik.

Symbolbild: Rathaus und Marktplatz in Weißwasser © André Schulze

In der Diskussion um kleine- und mittlere Aufträge aus dem Weißwasseraner Rathaus hat sich Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) zu Wort gemeldet. Er rückte die Kritik an der Vergabepraxis des Rathauses in die Nähe von Wahlkampfpolemik. Er fürchte, dass die Vorwürfe im nächsten Jahr zunehmen werden, wenn ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird, sagte Pötzsch in der letzten Stadtratssitzung. Es könne nicht sein, dass sich Rathausmitarbeiter für die Stadt den A… aufreißen und dafür anschließend in denselbigen getreten werden, sagte er wörtlich. Wenn sich Neid und Missgunst in Weißwasser weiter in den Vordergrund schieben, stehe die allgemeine Entwicklung der Stadt auf dem Spiel. Die im September veröffentlichte Stellungnahme einiger Stadträte wies er vehement zurück.

Damals hatte Ronald Krause (SPD) im Auftrag von Silko Hoffmann (Wir Für Hier), Bernd Frommelt (KJiK), Thomas Krause (CDU), Kathrin Jung (SPD) und den Mitgliedern der Fraktion von Die Linke Auffälligkeiten an den städtischen Auftragsvergaben festgestellt und eine Darlegung der Vergaberegeln seitens der Stadt gefordert. Der Erklärung waren die Einsichtnahme in die Akten mit Aufträgen aus dem Bereich Bau aus den Jahren 2009 bis 2015 und bis zu einem Volumen von 15 000 Euro und ein Antrag aus dem Monat September 2015 vorausgegangen.

Tatsächlich ist das Interesse von Firmen an städtischen Klein- und Kleinstaufträgen weit geringer als man annehmen könnte. Nicht alle Firmen eines bestimmten Gewerks bewerben sich um Aufträge aus dem Rathaus, sagte Baureferatsleiter Thomas Böse. Dass manche Firmen öfter beauftragt werden als andere, begründete er mit der Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit der Unternehmen. Zudem sei ein großer Prozentsatz von Handwerksbetrieben regelmäßig ausgelastet, insbesondere, wenn es sich um Ein-Mann-Betriebe handele. Das habe zur Folge, dass die durchschnittliche Vorlaufzeit bei Aufträgen in diesem Bereich bei 7,7 Wochen liege. Deshalb greife man auf bewährte Firmen zurück, die nicht davor zurückschrecken, auch Kleinstaufträge zu übernehmen. Wenn ein Lichtschalter oder eine Birne auszutauschen sei, müsse man froh sein, wenn sich jemand für den Auftrag finde. Er warnte vor der irrigen Vorstellung, das Rathaus vergebe ausschließlich lukrative Aufträge.

Als Beispiel führte Böse die Malerfirma Garreis an und zerpflückte die von den kritikführenden Stadträten vorgelegte Zusammenstellung aus dem Jahr 2015. Sie listet 25 Rechnungen mit einem Gesamtvolumen von 15 000 Euro auf – und damit 90 Prozent der Gesamtaufträge, laut der Zusammenstellung von Ronald Krause. Aber allein 16 davon datierten aufgrund von fehlenden Schlussrechnungen ins Vorjahr, so Böse. Nur insgesamt drei Aufträge seien in Form einer freihändigen Vergabe rausgegeben worden, sind also so etwas wie ein Direktauftrag. Dabei würden für gewöhnlich einige Firmen angefragt, aber nicht alle gäben ab. Eine der Rechnungen sei für Schimmelbeseitigung gestellt worden und weise einen Betrag von 44,13 Euro aus. Ronald Krause „Wenn Garreis nein sagt, weiß ich nicht, ob ich jemand anderen dafür finde.“ Wenn er wegen solcher Kinkerlitzchen anrufe, sei spätestens zwei Stunden später jemand da, sagte Böse. „Das zeichnet die Firma aus.“ Im Übrigen bezweifelte er, dass ein Auftrag im Bereich von 2 000 Euro, etwa aus dem Jahr 2011, überprüfbar sei und parierte damit die Forderung, das Rechnungsprüfungsamt in Görlitz solle stichprobenartig prüfen, ob bei der Auftragsvergabe in Weißwasser alles korrekt zugehe. Als Maßstab gelten grundsätzlich die Regeln der Sächsischen Vergabeordnung.

Eine Ausschreibung bei im weiteren Sinne geringfügigen Aufträgen lehnte Böse ab. Das bedeutete vier bis fünf Vergabeverfahren am Tag, rechnete er an einem Beispiel von 1 000 Aufträgen pro Jahr vor. Tatsächlich liegt die Quote höher. 2015 beispielsweise gingen allein im Baubereich 1 444 Rechnungen ein, eine ganze Reihe davon Folgeaufträge für Pflege- oder Wartungsarbeiten. Böse scheute auch nicht davor zurück, eine rathausinterne Maxime preiszugeben, nach der Aufträge möglichst innerhalb der Stadt vergeben werden sollen. Aufgestellt wurde sie einst von Pötzsch-Vorgänger Hartwig Rauh.

Für Pötzsch sind viele der Vorwürfe einfach unverschämt. „Lasst die Stadtverwaltung einfach in Ruhe arbeiten.“ Für Kritik sei man im Rathaus aber offen. „Kommen sie einfach, wenn sie Fragen haben.“

