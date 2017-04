„Lassen Sie sich nicht von Hetze zu Gewalt verführen“ Der Heidenauer Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) ruft zu Ruhe und Besonnenheit auf – und bietet Gespräche an.

Der Heidenauer Bürgermeister Jürgen Opitz ruft zu Ruhe und Besonnenheit auf. © Marko Förster

Er ist in den vergangenen Tagen oft aufgefordert worden, sich zu den aktuellen Ereignissen zu äußern, sich zu kümmern. Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) spricht nun davon, bereits seit geraumer Zeit in ständiger Verbindung mit der Polizei zu stehen. Ausgangspunkt sind die gehäuft auftretenden Meldungen über Überfälle, Einbrüche und Sachbeschädigungen in der Stadt.

Die haben inzwischen verschiedene Folgen. Das Unsicherheitsgefühl der Menschen wächst, rechte Seiten rufen zu einer Bürgerwehr auf, der Staatsschutz ermittelt, die Polizei schickt Ostern mehr Polizisten nach Heidenau. Dies sei zur Vermeidung möglicher gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen als vorbeugende Maßnahmen gedacht, sagt Opitz. Er informiert sich bei der Polizei über die Vorfälle, darüber, wie alle gemeldeten Sachverhalte abgearbeitet und Straftaten aufgeklärt werden. „Besonders geht es mir darum, Tatsachen von Halbwahrheiten, Gerüchten oder Vorverurteilungen zu unterscheiden“, sagt er. „Leider führen diese Gerüchte häufig dazu, bestimmten Personengruppen, zum Beispiel Migranten, die alleinige Täterschaft zu unterstellen.“ Opitz bittet die Heidenauer deshalb in einem Aufruf: „Lassen Sie sich nicht von Hetze oder von Aufrufen zu Gewalt verführen oder verunsichern.“ Er bietet Interessierten persönliche Gespräche an, bittet dazu um Vereinbarung von Terminen. (SZ/sab)

Kontakt: Tel. 03529 571 300

