Lass‘ kacheln — Pfunds! Der vielleicht schönste Milchladen der Welt kommt in die Jahre — doch wer sieht die 125 schon? Keine Falten. Dafür pure Reife: bei der Keramik wie beim Käse.







Die blau-weißen Fliesen erinnern ein bisschen an ein historisches Bad. Und doch riecht es nicht nach Chlor, ätherischen Ölen oder Shampoo. Stattdessen liegt der Duft von Käse in der Luft. Dort, wo zu DDR-Zeiten vielleicht drei Sorten des Milchprodukts auslagen, liegen jetzt rund 200 – und zwar dicht an dicht. Das Besondere an Pfunds Molkerei ist aber nicht in erster Linie der Käse. Es sind auch nicht die vielen anderen Milchprodukte. Sondern es sind eben die Fliesen. Fast 250 Quadratmeter Fläche nehmen sie ein, allesamt sind sie handbemalt von Villeroy und Boch. Die meisten sind noch original aus dem Jahr 1892. Dank ihnen hat es der Laden in der Bautzner Straße sogar ins Guinness Buch der Weltrekorde geschafft: als schönster Milchladen der Welt.



In diesem Jahr feiert das Geschäft seinen 125. Geburtstag. Bereits vor zwei Jahren feierte die Molkerei ein Jubiläum, denn 1880, also vor mittlerweile 137 Jahren, wurde Pfunds Molkerei gegründet. Damals kamen Paul Pfund und seine Frau nach Dresden, sechs Kühe im Schlepptau. Das Ziel des innovativen Bauern Pfund: Hygienisch einwandfreie Milch produzieren und die Versorgung in Dresden sicherstellen. Denn das war damals nicht selbstverständlich. Es war üblich, die Milch ungekühlt in offenen Wagen zu transportieren. Mit auf der Ladefläche befanden sich häufig Altkleider oder Müll. Pfund hingegen hatte anderes im Sinn.









Er produzierte die Milch direkt vor Ort, „durch ein Fenster konnte die Kundschaft die Tiere im Stall beobachten“, erzählt Ina Stephan, Leiterin des heutigen Geschäfts. Die frische Milch war so gefragt, dass die sechs Kühe schon bald nicht mehr ausreichten. Das Geschäftsmodell verlagerte sich ein wenig; Pfund bekam die Milch von umliegenden Bauern geliefert. Von 150Litern stieg die Produktion auf 60000Liter des weißen Guts am Tag. Das Markenzeichen weiterhin: auf Qualität geprüfte Milch. Weil der Betrieb zu klein wurde, zog Pfund um in die Bautzner Straße – dorthin, wo das heutige Geschäft ist.



Da mehr Milch produziert wurde als verbraucht, kam Pfund auf neue Gedanken und stellte nach Angaben der Betreiber als erster in Deutschland Kondensmilch her. Noch heute hängt in dem Laden ein altes, rostiges Schild. „Pfunds Condensirte Milch Dresden“ steht darauf. Zwei Mädchen sind auf dem blauen Untergrund abgebildet, sie scheinen um eine Milchdose zu streiten. Weltweit hat die Molkerei die Kaffeesahne damals exportiert. „Die Pfunds haben viele Leben gerettet. Die Milch half gegen die Hungersnot und rettete Kinderleben, wenn die Muttermilch nicht ausreichte“, erzählt Frank Zabel, heutiger Geschäftsführer.









Heute gibt es keine Kondensmilch mehr zu kaufen in Pfunds Milchladen. Immer noch ein Dauerbrenner ist jedoch die Milchseife, die der Unternehmensgründer damals ebenfalls entwickelte, um die Überproduktion an Milch auszugleichen. „Nur natürliche Zutaten sind darin enthalten. Das ist unser bestes Produkt“, erklärt Zabel. Im Gegensatz zu vielen anderen Hygieneprodukten enthalte diese Seife kein Knochenmehl. Er zählt auf: „Olivenöl, Palmöl, Koksöl, Geranienöl, Milch natürlich...“ Heutzutage kann das Hygieneprodukt sogar in einer Packung mit dem originalen Aufdruck verkauft werden. Denn vor ein paar Jahren brachte eine Dame einen alten Seifenkarton, den sie bei sich Zuhause gefunden hatte, in die Molkerei. Allein auf diesem Muster basiert das heutige Motiv



. „Immer wieder bringen Kunden alte Schilder, Joghurtgläser oder Flaschen. Wer noch einen Gutschein über ein Glas Milch hat, der bekommt das im Übrigen auch heute noch dafür“, erklärt Zabel. Der Geschäftsführer setzt auf qualitativ hochwertige Milchprodukte und regionale Waren. In dem Laden werden Milchprodukte aus der Region verkauft: Rohmilchbutter und -käse, Ziegenkäse, Milbenkäse. Es gibt Weine und Sekt aus der Gegend – als Getränk zum Käse. Milchbonbons, Milchgrappa, Cracker, Kuhbonbons, Schokolade.Das Angebot ist vielfältig, die Gemeinsamkeit ist der Bezug zur Milch. Auch Frühstücksbrettchen mit Motiven der Fliesen können Kunden erwerben.









Mit Mustern und Schnörkeln verziert sind einige der Fliesen, andere zeigen Engel und Putten, wieder andere historische Szenen des Milchlädchens. Zum Beispiel sind die Kühe von den Pfunds zu entdecken und die Hundewagen, auf denen die Milch transportiert wurde. An einer anderen Stelle ermahnt Pfund zu Fleiß: „Sich regen bringt Segen“. Dass Pfunds schöner Milchladen als einzige der Filialien den Krieg überlebt hat, grenze an ein Wunder, findet Zabel. „Vielleicht haben die Engel den Laden beschützt“, sagt er mit einem Grinsen.











