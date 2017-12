„Lasermann“ vor Gericht Für John Ausonius steht in dem Indizienprozess vor dem Frankfurter Landgericht viel auf dem Spiel: Wird er wegen Mordes verurteilt, sind alle Hoffnungen auf vorzeitige Haftentlassung in seiner schwedischen Heimat dahin. Dort sitzt er bereits seit 1994 wegen Mordes ein.

Der als „Lasermann“ bekanntgewordenen John Ausonius am 13. Dezember 2017 in einem Verhandlungssaal des Landgerichts in Frankfurt am Main. © dpa

Frankfurt/Main. Dunkle Krawatte, grau melierter Kurzhaarschnitt. John Ausonius versucht, auf der Anklagebank im Landgericht in Frankfurt am Main einen seriösen Eindruck zu machen. „Ich ziehe es vor, Deutsch zu sprechen“, antwortet der Schwede mit nur leichtem Akzent auf die Frage der Vorsitzenden Richterin, ob er einen Dolmetscher wolle.

Der bärtige Mann in beiger Jacke soll vor mehr als 25 Jahren in Frankfurt eine Garderobenfrau getötet haben, mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe. Nach der Tat auf offener Straße radelte er mit der Handtasche der Frau davon, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft in dem am Mittwoch eröffneten Mordprozess. Er soll dort sein elektronisches Notizbuch vermutet haben. Die Frau soll ihm das zuvor angeblich gestohlen haben.

„Ich habe Schlimmes getan und bin dafür zu Recht verurteilt worden“, räumt der 64 Jahre alte Ausonius vor Gericht ein. Damit meint er aber nicht den Tod der Frankfurterin - zu den Vorwürfen der Anklage äußert er sich zunächst nicht. Stattdessen schildert er mit ruhiger Stimme seinen Lebenslauf: In Schweden ist er bereits seit 1994 ein verurteilter Mörder, bekannt als „Lasermann“, der mit einer Laser-Zielvorrichtung auf Einwanderer schoss - auf „außereuropäische, dunkelhäutige“, wie er am Mittwoch präzisiert.

Dass er damals aus rassistischen Motiven gehandelt habe, will der 64-Jährige aber nicht gelten lassen. Zwar habe er Einwanderer mit einer „fremden Kultur“ nicht gemocht. Doch die Morde und Mordversuche hätten die Polizei nur ablenken sollen, versichert er. Er habe nämlich befürchtet, die Ermittler seien ihm bereits wegen einer Serie von Banküberfällen auf den Fersen. Mit dem Geld finanzierte er zahlreiche Spielbankbesuche - immer in der Hoffnung, am Roulettetisch doch noch an das große Geld zu kommen, seine Schulden zu bezahlen und in Südafrika ein schönes Leben führen zu können.

Mord als Ablenkungsmanöver? Ausonius verblüfft mit seiner Erklärung: „Das schien mir damals angemessen.“ Er sei „alles andere als ein empathischer Mensch“ gewesen und auch von einer möglichen Strafe nicht abgeschreckt worden: „Auf Mord steht zwar lebenslange Haft, aber damals waren verurteilte Mörder viel kürzer in Haft.“ Als Ausonius in den 1980er Jahren bereits wegen Schlägereien eine mehrmonatige Haftstrafe verbüßte, lernte er einen solchen Mörder kennen - der Mann kam nach neun Jahren auf freien Fuß.

Dass er immer wieder auch durch Gewalttätigkeit aufgefallen war, ließ Ausonius in seiner Aussage weitgehend unberücksichtigt. Stattdessen schilderte er ausführlich den Traum vom Chemiestudium, die Spielerei und Geldprobleme, Gelegenheitsjobs als Taxifahrer, Filmvorführer und Aktienspekulant. „Habgierige Verwirrung“ habe zu den Taten geführt.

Ein rechtsextremer Rassist will Ausonius nie gewesen sein. Mittlerweile habe er in schwedischer Haft zudem ein Gewaltpräventionsprogramm absolviert, sich auch mit seiner Glückspielerei auseinandergesetzt, versichert er.

Dass seine Taten als mögliche „NSU-Blaupause“ vor wenigen Jahren noch einmal Aufmerksamkeit auch der deutschen Justiz erregten, sieht der 64-Jährige nun als möglichen Nachteil vor Gericht. „Ich hoffe, dass ich hier nicht als Sündenbock verurteilt werde“, sagt er am Ende seiner Ausführungen. Schließlich sei er ja auch schon in Schweden zum Mord am damaligen Ministerpräsidenten Olof Palme vernommen worden, sagt Ausonius und zieht zumindest kurz eine Verbindung zu den Mordvorwürfen in Frankfurt: „Damals hatte ich zum Glück ein gutes Alibi, was hier leider nicht ganz so der Fall ist.“ (dpa)

