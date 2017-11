Laptops verschwinden aus Zittauer Firma

Symbolbild. © dpa

Zittau/Neugersdorf. Unbekannte sind am Sonntagabend in Zittau in ein Firmengelände eingedrungen. Dort stahlen sie nach Angaben einer Polizeisprecherin drei Laptops im Gesamtwert von circa 3 000 Euro. Sie hinterließen zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 19 und 19.30 Uhr. Bereits in der Nacht zu Freitag waren Einbrecher in Zittauer Firmen aktiv gewesen und hatten in zwei Betrieben in Wittgendorf hohen Schaden angerichtet.

Einen weiteren Einbruch meldet die Polizei aus Neugersdorf. Hier hebelten die Täter am Wochenende die Tür zu einem Imbiss an der Spreequellstraße auf. Sie nahmen Lebensmittel und Getränke im Wert von ungefähr 1 400 Euro mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. (szo)

