Laptops und Kassetten gestohlen Gleich drei Schlitze schnitten Langfinger in die Plane eines tschechischen Sattelzuges, um an die wertvolle Fracht zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Döbeln. Gleich drei Schlitze schnitten Langfinger in der Nacht zu Sonnabend in die Plane eines tschechischen Sattelzuges, der auf der Rastplatz Muldental-Süd an der Autobahn 14 abgestellt war. Die Diebe hatten es auf die Fracht des Lkw abgesehen. Und machten reichlich Beute. Geradewegs durch die zerschnittene Plane lancierten sie von der Ladefläche Laptops und eine Vielzahl an Magnet-Kassetten, die in Kartons auf Euro-Paletten verstaut waren, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig am Montagnachmittag mit.

Der Lkw-Fahrer (68), der zu jener Zeit im Fahrerhaus des Sattelzuges schlief, stellte erst morgens den Diebstahl fest. Sofort informierte er die Polizei und erklärte, dass der Stehlschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich anzusiedeln sei.

Die Leipziger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigem Bandendiebstahl aufgenommen und unter anderem Kriminaltechniker zur Spurensicherung hinzugezogen. (DA)

