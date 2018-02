Langzeit-Baustelle Capitol Seit drei Jahren wird das einstige Kino umgebaut. Doch jetzt steht immerhin fest, wer dort einmal einzieht.

Von außen scheint die Sanierung des ehemaligen Capitols schon fast abgeschlossen. Innen sieht es aber noch sehr nach Baustelle aus. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Im ehemaligen Capitol-Kino an der Dresdner Straße herrscht wieder Leben. Das ist unverkennbar. Nachdem in dem markanten Gebäude im Jahr 2011 zum letzten Mal Filme gezeigt wurden und es danach rund drei Jahre leerstand, ist die Sanierung des Hauses mittlerweile weit fortgeschritten. Der Freitaler Unternehmer Karsten Tobias hat das Capitol vor dem Verfall gerettet und lässt es unter anderem zu einer Physiotherapie umbauen. Doch so mancher Passant fragt sich, wann die seit inzwischen drei Jahren andauernden Bauarbeiten beendet sein werden.

Die Sächsische Zeitung haben Hinweise von Lesern erreicht, die feststellen, dass es auf der Baustelle kaum vorwärtsgeht. Über ein Baustopp wird spekuliert. Eigentümer Karsten Tobias weist das entschieden zurück. Auf eine entsprechende Anfrage antwortet er schriftlich: „Wir glauben nicht, dass Sie das beurteilen können. Sie sollten doch wissen, dass im Winter die Bauarbeiten bei einer Baustelle – sofern möglich – nach innen verlegt werden und dort wird mit Hochdruck gearbeitet.“

Komplizierte Bauarbeiten

Alle anderen Fragen will er nicht beantworten. So bleibt unklar, welche Bauarbeiten noch genau ausstehen, was schon geschafft ist, mit welcher Investitionssumme Tobias rechnet und wann die Sanierung abgeschlossen sein soll. Tobias hat das Grundstück samt Haus im Oktober 2014 von der Kieft Projekt- und Verwaltungs GmbH mit Sitz in Lübeck, die unter anderem Kinos in Riesa und Zittau besitzt, gekauft – für eine niedrige sechsstellige Summe, wie er damals sagte.

Fest steht, dass die Arbeiten kompliziert sind. Das hatte Tobias bei Vor-Ort-Gesprächen 2015 und 2016 mitgeteilt. Der bauliche Zustand des Hauses sei wesentlich schlechter als angenommen gewesen. Das Gebäude musste bis auf das Treppenhaus und einige Nebenräume komplett entkernt werden. Der kleine Kinosaal war absturzgefährdet und musste abgetragen werden, auch das Dach, das eigentlich so bleiben sollte, wurde komplett saniert. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum die ursprünglich geplanten Fertigstellungstermine immer wieder verschoben werden mussten. Zunächst war von Ende 2015 die Rede gewesen, dann von Ende 2016.

Wer sich derzeit an dem Gebäude umschaut, kann leicht erkennen, dass gebaut wird. Im Inneren sind unter anderem Maler am Werk. Wer einen Blick durch die Eingangstür wagt, sieht aber auch, dass wohl noch eine ganze Menge zu tun ist. Im Erdgeschoss sind einzelne Wände noch unverputzt, der Fußbodenbelag fehlt. Es sieht noch sehr nach Baustelle aus. Auch ein Teil des Daches ist noch ungedeckt. Doch trotz der schwierigen Umstände steht schon fest, wie das ehemalige Kino künftig genutzt werden soll. Die Physiotherapie Bartkowiak, die bislang noch in der Nähe des Goetheplatzes angesiedelt ist, wird Mieter des Gebäudes. Der Clou der Physiotherapie wird ein kleines Bewegungsbad, das für das Training mit den Patienten genutzt werden kann. Wie Inhaberin Amina Bartkowiak mitteilt, sind im Erdgeschoss außerdem ein Gymnastikraum, eine Ergotherapie und Personalräume geplant. In der ersten Etage wird es unter anderem einen großen Trainingsbereich geben.

