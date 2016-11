Langsamer Weg zu schnellem Internet In der Weihnachtswoche beschäftigen sich Gemeinderäte in Boxberg mit dem Breitbandausbau. Geschenke gibt es nicht.

Symbolbild. © dpa

Boxberg. Mit den Weihnachtsgrüßen wird es schwierig. Einwohner und Urlauber in den kleinen Boxberger Ortsteilen Tauer und Zimpel müssen wohl den altmodischen Weg wählen und Karten schreiben. Denn über soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Pinterest, bei denen in Windeseile Textnachrichten, Fotos und auch kleine Videos verschickt werden können, läuft dort so gut wie gar nichts. Das Internet funktioniert dort wie im Mittelalter. Damals war an Internet nicht zu denken, und so geht es manchen Boxbergern eben auch heute. Wo anderswo Filme per Internet geschaut werden, Musik gehört und geskypt wird mit den Lieben, also man sich beim Telefonieren sogar mit den Verwandten in Neuseeland oder den Freunden in Hongkong in die Augen schauen kann, davon sind die Einwohner in Tauer weit entfernt. Bei ihnen funktioniert entweder das Telefon oder das Internet und auch mobil telefonieren geht nicht überall im Ort zu jeder Zeit.

Auf diese nicht akzeptable Situation haben Einwohner im September mit einer Petition aufmerksam gemacht, einen Unternehmerstammtisch als Podium genutzt. Dass Lösungen nicht von jetzt auf gleich möglich sind, das wissen sie auch. Wie es weitergeht, das würden sie gerne wissen.

Doch die Informationen aus zwei Gesprächsrunden, zu denen vor Kurzem die Gemeinde Boxberg eingeladen war, müssen nun erst einmal im Gemeinderat besprochen werden. In einer Sitzung des Verwaltungsausschusses in der Weihnachtswoche werden sich die Frauen und Männer des Ausschusses damit beschäftigen, sagt Arian Leffs. Er ist der Hauptamtsleiter in der Gemeindeverwaltung und damit auch zuständig für den Breitbandausbau. In einer nichtöffentlichen Sitzung soll das geschehen, und in der Diskussion erarbeitet werden, was die Gemeinderäte in der kompletten Runde einer Ratssitzung dann befürworten beziehungsweise beschließen.

Bis Ende Februar habe sich der Landkreis Görlitz diese Strategiebeschlüsse aus den Gemeinden erbeten, so Arian Leffs. Denn die Landkreisverwaltung habe angekündigt, gemeinsam für die Kommunen des Landkreises einen Förderantrag zu stellen. In der Boxberger Verwaltung wird nun überlegt, wie welche Gemeindegebiete erschlossen werden sollen. „Dass Breitband kommen muss, ist klar. Grundsätzlich wollen wir das schon für alle“, sagt Arian Leffs. Das würde bei einer Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet auf die gesamte Gemeindefläche etwa 13 Millionen Euro kosten. Immerhin sechs bis sieben Millionen Euro werden fällig, wenn die Gemeinde das Verfahren Vectoring vorziehen würde. Dadurch sollen auch über Kupferkabel Internet-Anschlüsse mit Download-Geschwindigkeiten von 100 MBit je Sekunde möglich sein. Diese Kupferkabel-Infrastruktur ist aber auch umstritten, da sich über Glasfaserleitungen deutlich schnellere Internet-Anschlüsse realisieren lassen und damit ein deutlicher Schritt weg von mittelalterlichen Zuständen getan wäre.

Kosten zwischen 13 und sieben Millionen Euro bedeuten für Boxberg einen Eigenanteil zwischen 1,3 Millionen Euro oder 0,7 Millionen Euro. Ob da das letzte Wort gesprochen ist? Arian Leffs hofft, das dem nicht so ist und der besondere Förderbedarf auch wegen des Strukturwandels von Boxberg anerkannt wird. Mit ihm hoffen die Taueraner.

zur Startseite