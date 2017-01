Langsam wird das Salz knapp Auf Straßen und Wegen macht der Winter gerade Sorgen. Radebergs Klinik-Chefarzt warnt vor allem Ältere vor der Glätte.

Es weht kräftig, so wie hier bei Großerkmannsdorf. Der Winterdienst hat derzeit gut zu tun. Foto: © Thorsten Eckert

Eisglätte, Schneeverwehungen, Windböen, Frost! Überall im Landkreis ist das Wetter gerade wieder Gesprächsthema Nummer eins. Ein Aufreger vor allem, wenn es um die Straßenverhältnisse geht, die uns das Tiefdruckgebiet Hubertus seit Montagnachmittag mit Blitzeis und Neuschnee beschert.

Polizei und Winterdienst sind im Dauereinsatz und können doch nicht überall gleichzeitig sein. „Wir tun, was wir können“, sagt Michael Reißig und hebt beschwichtigend die Hände. Der Chef vom Straßen- und Tiefbauamt des Kreises weiß, wie schwierig die Lage auch für die Kollegen in den Straßenmeistereien ist.

Am Dienstagmorgen hat er vorsichtshalber schon mal Streusalz nachbestellt. Von den 9 360 Tonnen, die zum Saisonbeginn für die Straßen im Landkreis eingelagert waren, sind schon zwei Drittel verstreut. „Das ist mehr als anderthalb-mal so viel, als wir im ganzen letzten Winter gebraucht haben“, sagt Reißig. „Und wir haben gerade erst den Januar rum“. Mehr als 200 Tonnen haben die Kollegen allein zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen verstreut. Trotzdem können sie dem Glatteisregen nicht so ganz Herr werden. Hinzu kommen die Schneewehen, die der Böhmische Wind immer wieder über die Straßen bläst. Auch auf der B 6 geht stellenweise nichts mehr. Bei der Polizeidirektion gehen bis Dienstagnachmittag um die 100 Unfallmeldungen ein. Die Problemstellen sind dabei immer wieder dieselben: Auch wieder der Burkauer Berg auf der A4. Die Autobahnpolizei musste in der Nacht zum Dienstag dem Winterdienst helfen, sich überhaupt erst mal einen Weg durch die kreuz und quer liegengebliebenen Fahrzeuge bahnen und die Straße räumen zu können. „Cleverer wäre es für einige Autofahrer wohl gewesen, sich auf die Witterungsbedingungen einzustellen, beizeiten einen Rastplatz anzusteuern“, ärgert sich Polizeisprecher Thomas Knaup über die wiederum zahlreichen Unvernünftigen. Dennoch: „Das befürchtete Chaos ist ausgeblieben“, resümiert der Polizeisprecher.

Noch keine Entwarnung

In den Notaufnahmen der Krankenhäuser kann man das allerdings nicht behaupten. Vor allem das Blitzeis auf Straßen und Wegen wird für viele Fußgänger zur gefährlichen Stolperfalle. Die Notfallambulanzen zählen nahezu doppelt so viele Patienten als sonst, Handgelenksfrakturen und Kopfverletzungen müssen behandelt werden. „Besonders ältere Menschen sind gefährdet“, sagt der Ärztliche Direktor der Radeberger Aslklepios-ASB Klinik, Matthias Czech. „Man kann jetzt nur jedem ans Herz legen, zu Hause zu bleiben, der nicht unbedingt raus muss.“

Der Deutsche Wetterdienst gibt noch keine Entwarnung: „Das war’s noch nicht mit dem Winter“, sagt Meteorologe Florian Engelmann.

zur Startseite