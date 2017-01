Langsam geht das Streusalz aus Auf Straßen und Wegen zeigt der Winter gerade sein unschönes Gesicht. Die Problemstellen sind immer dieselben.

Immer wieder Verkehrsbehinderungen: So wie hier auf der B 6 zwischen Bautzen und Löbau sah es am Dienstag auf vielen Straßen im Landkreis aus. Zeitweilig waren einzelne Abschnitte nach starken Schneeverwehungen nicht passierbar, wie beispielsweise die B 6 zwischen dem Abzweig Fischbach und Großharthau. © Robert Michalk

Eisglätte, Schneeverwehungen, Windböen, Frost! Überall im Kreis Bautzen ist das Wetter gerade wieder Gesprächsthema Nummer eins. Ein Aufreger vor allem, wenn es um die Straßenverhältnisse geht, die uns das Tiefdruckgebiet Hubertus seit Montagnachmittag mit Blitzeis und Neuschnee beschert.

Polizei und Winterdienst sind im Dauereinsatz und können doch nicht überall gleichzeitig sein. „Wir tun, was wir können“, sagt Michael Reißig und hebt beschwichtigend die Hände. Der Chef vom Straßen- und Tiefbauamt des Kreises weiß, wie schwierig die Lage auch für die Kollegen in den Straßenmeistereien ist.

Am Dienstagmorgen hat er vorsichtshalber schon mal Streusalz nachbestellt. Von den 9 360 Tonnen, die zum Saisonbeginn für die Straßen im Landkreis eingelagert waren, sind schon zwei Drittel verstreut. „Das ist mehr als anderthalb-mal so viel, als wir im ganzen letzten Winter gebraucht haben“, sagt Reißig. „Und wir haben gerade erst den Januar rum“. Mehr als 200 Tonnen haben die Kollegen allein zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen verstreut. Trotzdem können sie dem Glatteisregen in Bautzen und in der Region um Kamenz und Radeberg nicht so ganz Herr werden.

Wieder der Burkauer Berg

Hinzu kommen die Schneewehen, die der Böhmische Wind immer wieder über die Überlandstraßen bläst. Vor allem im Oberland, um Bischofswerda, auf der S 95, der B 97 und der B 6 geht stellenweise nichts mehr. Bei der Polizeidirektion gehen bis zum Dienstagnachmittag um die 100 Unfallmeldungen ein. Die Problemstellen sind immer wieder dieselben:

Vor allem auch wieder der Burkauer Berg: Streifen der Autobahnpolizei müssen in der Nacht zum Dienstag dem Winterdienst helfen, sich überhaupt erst einmal einen Weg durch die kreuz und quer liegengebliebenen Fahrzeuge zu bahnen und die Straße räumen zu können. „Cleverer wäre es für einige Autofahrer wohl gewesen, sich auf die Witterungsbedingungen einzustellen, beizeiten einen Rastplatz anzusteuern oder einfach zu Hause zu bleiben“, ärgert sich Polizeisprecher Thomas Knaup über die wiederum zahlreichen Unvernünftigen. Auf der B 6 macht den Autofahrern neben der Glätte vor allem der Böhmische Wind zu schaffen. Immer wieder bleiben vor allem Lkw wegen Glätte und Schneeverwehungen liegen und verursachen lange Staus. Bei Kubschütz lässt eine kräftige Böe zwei Kleintransporter zusammenstoßen, bei Großharthau ist die Straße zeitweise gar nicht passierbar. In Richtung Schmiedefeld überschlägt sich eine 22-Jährige in ihrem Polo, weil sie offensichtlich zu schnell unterwegs ist. Insgesamt aber hätte es noch schlimmer kommen können. „Das befürchtete Chaos ist ausgeblieben“, resümiert Polizeisprecher Knaup.

In den Notaufnahmen der Krankenhäuser kann man das allerdings nicht behaupten.

Stress in der Notaufnahme

Vor allem das Blitzeis auf Straßen und Wegen wird für viele Fußgänger zur gefährlichen Stolperfalle. „Wir hatten in wenigen Stunden 20 Glätteunfälle in der Rettungsstelle“, sagt der Bautzener Chirurg Ralf Körner. In den Krankenhäusern in Kamenz, Bischofswerda und Radeberg sieht es ähnlich aus. Die Notfallambulanzen zählen nahezu doppelt so viele Patienten als sonst. Vor allem Handgelenksfrakturen und Kopfverletzungen müssen behandelt werden. „Besonders ältere Menschen sind gefährdet“, sagt der Ärztliche Direktor der Radeberger Klinik, Matthias Czech. „Man kann jetzt nur jedem ans Herz legen, zu Hause zu bleiben, der nicht unbedingt raus muss.“

Und wenn man schon raus muss, dann sollte man zumindest mehr Zeit einplanen, empfiehlt Polizeisprecher Thomas Knaup. Für Autofahrer hat er auch noch diesen guten Tipp: Bei solchen Witterungen sollte sich in jedem Fahrzeug eine warme Decke, ein gutes Buch und etwas zu trinken befinden – falls es unterwegs einmal länger dauert. Dazu empfiehlt es sich, den Tank nicht bis zur Neige leer zu fahren, damit wenigstens die Heizung funktioniert.

Der Deutsche Wetterdienst gibt noch keine Entwarnung: „Das war’s noch nicht mit dem Winter“, sagt Meteorologe Florian Engelmann. Zwar soll es in den nächsten Tagen etwas wärmer werden, aber nur bis auf Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es könnte also glatt bleiben. Die Kollegen vom Winterdienst sind darauf eingestellt – und vorsichtshalber alle in Rufbereitschaft.

