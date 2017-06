Langsam funkt’s Noch fahren wenige Fans auf die Formel E ab. Aber allmählich wagen sich auch deutsche Autobauer an die Rennserie.

Die Rennen der Formel E führen meist mitten durch Metropolen wie Paris statt über abgelegene Strecken. © Renault

Zu Hause fährt es sich am besten. Ob Nürburg- oder Hockenheimring: Wenn der Formel-1-Tross nach Deutschland kam, waren die Gastgeber häufig auf dem Podium. Anfang der 2000er-Jahre dominierten die Schumacher-Brüder, später fuhren Sebastian Vettel und Nico Rosberg oft vorneweg. Dieses Jahr aber fehlt der Große Preis von Deutschland. Den Streckenbetreibern war das wirtschaftliche Risiko zu groß.

Dafür gastiert hierzulande eine andere Rennserie: An diesem Wochenende macht die Formel E schon zum dritten Mal in Berlin halt. Formel was? Das dürften sich viele Fans des Motorsports fragen. Noch ist das Interesse an der jungen Rennserie überschaubar. Das zeigt auch ein Blick ins Fernseh-Programm: Der E-Prix, wie das Rennen der Formel E heißt, wird nur auf dem Spartensender DMAX live übertragen.

Seit wann gibt es die Formel E, und was ist deren Ziel?

Der Automobil-Weltverband Fia will mit der 2014 gestarteten Rennserie einen grünen Motorsport fördern. „Eine stille Revolution“, nannte es Geschäftsführer Alejandro Agag. Umweltfreundlich, sparsam, leise: Mit diesen Argumenten wirbt die Formel E. Damit wenden sich die Veranstalter auch an eine neue, jüngere Zielgruppe. Die Rennen finden in der Regel nicht auf abgelegenen Strecken, sondern auf Kursen im Stadtzentrum statt wie in Berlin auf dem Areal des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Zugleich soll die grüne WM Autobauern eine Plattform zur Entwicklung der Elektromobilität bieten.

Wie ist die Formel E organisiert?

Zehn Teams mit je zwei Fahrern sind derzeit dabei. Ab 2018 soll das Feld auf zwölf Teams erweitert werden. So viele Rennen gibt es derzeit auch während einer Saison. Es gilt eine Kosten-Obergrenze pro Team von rund drei Millionen Euro. Es wird mit einheitlichem Fahrgestell und Reifen gefahren, den Antriebsstrang entwickeln fast alle Rennställe selbst.

Die Batterie kommt von einem Tochter-Unternehmen des Formel-1-Teams Williams. Weil diese jedoch noch nicht ausgereift genug ist, um ein gesamtes Rennen durchzuhalten, wechseln die Fahrer zur Hälfte das Auto. Training, Qualifikation und Rennen finden an einem Tag statt. Im Rennen, das knapp eine Stunde dauert, ist die Höchstgeschwindigkeit bei 225 Stundenkilometern gedeckelt.

Welche Fahrer starten in der Formel E?

Der Mönchengladbacher Nick Heidfeld bestritt in elf Formel-1-Jahren 183 Grand Prix, gewann aber nie. In der Formel E fährt er für das indische Team Mahindra und stand zuletzt zweimal auf dem Podium. Auch Titelverteidiger Sebastien Buemi, Jérôme D’Ambrosio, Lucas di Grassi und Jean-Eric Vergne können auf Formel-1-Erfahrung verweisen. Ein weiterer prominenter Name ist der Franzose Nicolas Prost, Sohn des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Alain, der heute in der Formel E als Teamchef bei Renault arbeitet. Bis zur vergangenen Saison fuhr auch Bruno Senna, Neffe des einstigen Formel-1-Weltmeisters Ayrton Senna, in der Rennserie.

Rollen die E-Autos völlig leise über die Strecken?

Nick Heidfeld sagte einmal dem Tagesspiegel, der größte Unterschied zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor sei der Klang: „Ich fuhr auf die erste Kurve zu und habe die Windgeräusche und das Reifenquietschen gehört, aber fast nichts vom Motor“, berichtete er über seine erste Fahrt. Tatsächlich erreicht das futuristische Surren der Boliden selbst bei über 200 Stundenkilometern eine Lautstärke von nur 80 Dezibel. Ein Pkw kommt im Schnitt auf 70. Es gibt Überlegungen, die Fahrzeuge bei niedrigem Tempo mit einem künstlichen Motorengeräusch lauter zu machen.

Wie ist es um das Engagement der Autobauer bestellt?

Anfangs schickte Renault als einziger Hersteller ein Werksteam an den Start. Zur neuen Saison kam Jaguar hinzu. Audi, Förderer des einzigen deutschen Teams Abt, will von 2018 an unter Werksregie dabei sein – genau wie BMW. Die Bayern unterstützen derzeit den Rennstall der US-Motorsportlegende Michael Andretti. Auch Mercedes hat sich die Option auf einen Formel-E-Startplatz für 2018 gesichert. Im nächsten Jahr sollen die Batterien so leistungsstark sein, dass ein Autowechsel während des Rennens nicht mehr nötig ist.

Warum steigt das Interesse der Hersteller an der Formel E?

BMW will mit dem Formel-E-Einstieg seine „Kompetenz in der Elektromobilität“ beweisen, wie Motorsportdirektor Jens Marquardt sagt. Auch Audi sieht sein Engagement in der vollelektrischen Rennserie als logisch. 2025 soll jeder vierte Audi ein Elektroauto sein. „Das Rennen um die Zukunft tragen wir elektrisch aus“, sagte Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler. So könne in der Formel E die Technologie für den Einsatz in der Serien-Produktion getestet werden. Ähnlich argumentiert Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: „Der Rennsport war schon immer eine Forschungs- und Entwicklungsplattform für die Industrie, wodurch die Formel E in der Zukunft sehr an Bedeutung gewinnen wird.“

Ist die Formel E eine Konkurrenz für die Formel 1?

Bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Formel 1 ist ein Milliarden-Geschäft mit globaler Strahlkraft, schillernder Historie und den berühmtesten Fahrern. Die Formel E wird wegen der längst nicht ausgereiften Technik und der Skepsis vieler Motorsport-Fans gegenüber den elektrischen Flitzern noch lange im Schatten der Königsklasse stehen. Der US-Medienkonzern Liberty, der künftig die Mehrheitsanteile an beiden Rennserien hält, dürfte ohnehin kaum daran interessiert sein, dass die Formel E der Formel 1 das Wasser abgräbt. (mit dpa)

Formel E in Berlin: Rennen jeweils am 10. und 11.6. um 16 Uhr. Übertragung live jeweils ab 15.45 Uhr auf DMAX

