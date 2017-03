Langsam belebt sich der Markt Ein Jahr nach dem Bürgerentscheid in Zittau: Sind die Hoffnungen und Befürchtungen berechtigt gewesen? Eine Analyse.

Belebt und unbelebt: Zwar sind zwei Drittel des Marktes seit Ende 2015 autofrei. Das pralle Leben tobt im Zentrum der Stadt aber selten.

Das pralle Leben tobt im Zentrum der Stadt aber selten.

Zum Stadtfest im Juni 2005 ist richtig was losgewesen auf dem Markt: 75 Tonnen Spezialsand bedeckten Teile des zentralen Platzes der Stadt, junge Menschen spielten Beachvolleyball. Auf der Bühne nebenan gab es ein buntes Programm, viele Gäste bevölkerten das Herz der Stadt.

So belebt ist der Markt nicht immer. Als die Zittauer heute auf den Tag genau vor einem Jahr zur Wahlurne gingen und nach der Sanierung des Marktes beim Bürgerentscheid abstimmten, ging es vor allem um die Frage, was aus dem Zittauer Zentrum werden soll. Auf den Kern reduziert hieß es damals „Parken auf dem Markt: ja oder nein“. Tatsächlich ging es aber um weit mehr. Würden bei der Sperrung für Autos reihenweise Läden schließen, wenn die Kunden nicht mehr bis vor ihre Tür fahren können? Wie kann der Markt belebt werden, wenn er ganz oder teilweise autofrei ist? Verliert die Stadt Parkeinnahmen in Größenordnungen? Würden Touristen und Einheimische es zu schätzen wissen, dass der Blick auf die schönen historischen Gebäude, allen voran auf das Rathaus, nicht mehr von Autos verstellt ist? Erbittert wurde um die Antworten gestritten.

Wie sehen die Zittauer und Touristen den Markt-Kompromiss? Repräsentative Umfragen dazu gibt es nicht, nur subjektive Einschätzungen. „Bis jetzt sind keine Klagen an uns herangetragen worden“, teilte CDU-Fraktionschef Andreas Johne mit. „Da trotz des Kompromisses auch einige mit den Nachteilen der Lösung zu kämpfen haben, ist abzuwarten, wie sich zukünftig die Verhältnisse einpendeln.“ Ähnlich und abwartend äußern sich auch die meisten der anderen Stadtratsfraktionen darüber, wie die Zittauer mit dem Markt-Kompromiss klarkommen. „Es gibt viele Einwohner, die die Neugestaltung des Marktes und Rathausplatzes positiv bewerten“, heißt es dazu vonseiten der Stadtverwaltung. „Es gibt jedoch auch Zittauer, die sich bei uns beschweren, dass zu wenig Parkmöglichkeiten in der Innenstadt vorhanden sind und die die neue Park- und Gebührenordnung beanstanden.“ Klarer scheint die Einschätzung der Zittau-Besucher zu sein. „Touristen nehmen den Markt gut an, sind positiv überrascht, schauen sich die Bodentafeln an, fotografieren sich unter den Palmen mit Rathaus im Rücken“, teilte das Rathaus mit. „Touristen verweilen auf dem Marktplatz, sitzen auf den Bänken und nutzen die umliegende Gastronomie.“ Hält der Stadtrat seinen Kompromiss immer noch für akzeptabel? Ja, weitestgehend. Die Stadtratsfraktionen von CDU und Linke stehen voll und ganz dahinter. Thomas Krusekopf, Fraktionschef von FUW/FBZ/FDP, teilte vor dem Hintergrund der sich rasant ändernden Rahmenbedingungen mit: „Der gefundene Zittauer Kompromiss ist einerseits akzeptabel, andererseits weiter zu entwickeln.“ Seiner Ansicht nach müssen wegen des zunehmenden Online-Handels die Städte ihre Zentren zu Erlebniszonen ausbauen. Dazu gehören moderne Parkleitsysteme, ein Quartiermanagement, Unterhaltungsangebote, „eine Händlerschaft, welche die Verknüpfung von On- und Offline-Angeboten weniger als Risiko, denn als Chance sieht“ und auch die Erreichbarkeit der Läden. Auch SPD/Grüne stehen hinter dem Kompromiss, sehen aber beim Verkehr Änderungsbedarf: „Die Situation vor der Johannis-Apotheke ist unbefriedigend; zahlreiche Fahrzeuge umfahren einfach die Poller zwischen Rathaus und Bäckerei Kolbe – hier muss kurzfristig durch eine zusätzliche Abpollerung nachgebessert werden“, so Fraktionschefin Rosemarie Hannemann. Und Thomas Schwitzky, Fraktionschef von Zittau kann mehr, sagt: „Wir stehen zu dem damals gefundenen Kompromiss, denken aber mit dem Ergebnis weiter.“ Neue Erkenntnisse verspricht sich der Stadtrat von der Untersuchung der Auswirkungen des Kompromisses, mit dem er die Stadtverwaltung beauftragt hat. Sind Läden wegen des Parkverbots auf dem Markt geschlossen worden? Nein. An der vor allem betroffenen Nordseite ist nicht ein Laden dichtgemacht worden. Allerdings beklagen einige der Händler Umsatzeinbußen. Andrea Paul, Vorsitzende des Vereins „Zittau lebendige Stadt“, der auch die Interessen der Händler vertritt, sagt: „Aus meiner Sicht ist der Zeitraum von einem Jahr zu kurz, um ein Fazit ziehen zu können.“ Hat die Stadt durch das Parkverbot Einnahmen verloren? Ja. 2013, im Jahr vor der Sanierung des Marktes hat die Stadt eigenen Angaben zufolge dort 35979,90 Euro Parkgebühren eingenommen. Im Jahr nach der Sanierung, also 2016, und dem Wegfall vieler Parkplätze aufgrund des durch den Bürgerentscheid bestätigten Markt-Kompromisses waren es 11276,50 Euro. Auch die Gesamteinnahme aus den Parkautomaten ist im Vergleich der beiden Jahre zurückgegangen von 269874,50 Euro auf 252762,90 Euro. Beim Vergleich der beiden Differenzen fällt auf, dass die Stadt ein Teil der ihr entgangenen Gebühren vom Markt durch andere Parkplätze wieder einnimmt. Ist der Markt belebter als vor der Sanierung? Ja, aber nur geringfügig. „Die Anzahl der Veranstaltungen, einschließlich der Märkte, hat sich seit der Sanierung erhöht“, teilte die Stadtverwaltung mit. So sind es zum Beispiel die Frischemärkte nach dem Bau eingeführt worden. Auch die Zkm-Schneemann-Aktion im Januar war neu. Für das laufende Jahr kündigt das Rathaus über die eingeführten und bekannten Veranstaltungen wie den SamsMarkt und das Spectaculum hinaus neue an: das 1. Dreiländereckchorfest mit der Hauptbühne auf dem Markt im Mai, ein Open Air beim Neisse Film Festival, der Oberlausitzer Kirchentag im September, Kleinkunstangebote... Am Ostersonnabend wird es vom Verein Zittau lebendige Stadt mit Unterstützung der Stadtverwaltung Musik und andere Angebote geben. Zkm will laut Fraktionschef Thomas Schwitzky an vier Aprilsonnabenden Vereinen die Gelegenheit geben, sich am Rande des Frischemarkts auf einer Bühne zu präsentieren. Zudem ist ein Familiencafé vorgesehen. Er erhofft sich, dass dieses Angebot wie ein Magnet wirkt, der Menschen anzieht. Dass das alles trotzdem noch nicht das Ende der Fahnenstange sein kann, sagen alle Fraktionen. Zumal die zur Zeit des Bürgerentscheids angekündigten zusätzlichen gastronomischen Dauerangebote laut Verwaltung derzeit nicht abzusehen sind. „Dass die Mühen der Ebene erst anfangen, wenn die Fläche zur Verfügung steht, war uns von vornherein klar“, sagt Andreas Johne (CDU). „Es bedarf eines Konzeptes zur Bewirtschaftung des Marktes.“ SPD/Grüne erhoffen sich „mittelfristig eine Belebung durch eine verbesserte ÖPNV-Erschließung“ und ein stärkeres privates Engagement, zum Beispiel durch die Vereine „Zittau lebendige Stadt“ und „Tradition und Zukunft Zittau“. Zudem schlägt Rosemarie Hannemann vor, dass sich Zittau Rat zur Belebung des Marktes bei den Zittauer Hochschulen holt und in anderen Städten umsieht. Jens Hentschel-Thöricht (Linke) fordert die Stärkung des städtischen Marktwesens und schlägt vor, weitere Märkte zu etablieren. SPD/Grüne, CDU und FUW/FBZ/FDP setzen zudem auf einen City-Manager, der für mehr Belebung sorgen soll. Auch der wird aller Voraussicht nach noch 2017 mit der Arbeit beginnen.

Vor einem Jahr entschieden sich die Bürger dagegen, dass der Markt – bis auf die Fahrbahn an der Westseite – autofrei wird. Damit war der vom Stadtrat schon zuvor ausgehandelte Kompromiss von den Zittauern abgesegnet: An der West- und Südseite darf gefahren werden, an der Südseite gibt es Kurzzeitparkplätze, aber rund zwei Drittel des Marktes bleiben den Fußgängern vorbehalten. Drei Jahre muss sich die Stadt laut Gesetz an diese Entscheidung halten. Es sei denn, ein weiterer Bürgerentscheid führt zu einem anderen Ergebnis.

Die Fragen rund um das Parken auf dem Markt aber sind aktuell geblieben.

